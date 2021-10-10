وزير الخارجية الايراني يزور ضريح القائد الشهيد عماد مغنية وسائر شهداء المقاومة

ان قادة وشعوب المنطقة لن يسمحوا بنجاح الحرب الاقتصادية الاميركية ضد شعوب المنطقة.

قام وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الجمعة بزيارة ضريح القائد الشهيد عماد مغنية وسائر شهداء المقاومة في روضة الشهيدين.

وقبل حضوره الى روضة الشهيدين وزيارة مرقد القائد الشهيد عما مغنية وسائر شهداء المقاومة، قال امير عبداللهيان في تصريح صحفي: ان جانبا من المحادثات خلال هذه الزيارة اختص بقضايا لبنان والمجالات الاقتصادية ولقد اعلنا في هذه المحادثات باننا وفي ظل احترام استقلال وسيادة ووحدة اراضي لبنان مستعدون في اطار العلاقات الثنائية لاي تعاون من اجل عبور لبنان من الازمة الاقتصادية.

واضاف: ان ايران مستعدة للتعاون مع لبنان في كافة مجالات البنى التحتية، ومستعدة لدعمه في مجال الحاجات الطبية والغذائية وكذلك السلع الاساسية.

كما اعلن وزير الخارجية الايراني استعداد البلاد لانشاء محطتيتن للطاقة الكهربائية بطاقة 2 الف ميغاواط خلال فترة 18 شهرا في اطار صادرات الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارات المشتركة او اي اسلوب اخر.

واكد استعداد ايران لمواصلة ارسال الوقود الى لبنان واضاف: ان ايران وفي ضوء طاقاتها الهندسية والفنية مستعدة في اطار اتفاق مع الحكومة اللبنانية لتعزيز هذا المسار وتنفيذ مشاريع في جميع مجالات البنية التحتية منها انشاء مترو الانفق من اجل رفاهية الشعب اللبناني.

واشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني الى الحظر الاميركي الظالم ضد دول المنطقة وقال: ان قادة وشعوب المنطقة لن يسمحوا بنجاح الحرب الاقتصادية الاميركية ضد شعوب المنطقة.