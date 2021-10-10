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آية الله رئيسي:

سياستنا الحاسمة استثمار الطاقة النووية السلمية ولن نتراجع عن ذلك

ان التكنولوجيا النووية ستحقق في المستقبل التنمية العلمية والتقدم المذهل للدول ولا ينبغي ان نتخلف عن ركب الحركة العلمية في العالم.
رمز الخبر: ۵۸۳۲۵
تأريخ النشر: 09 October 2021

اكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي بان السياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي استثمار الطاقة النووية السلمية ولن تتراجع عن ذلك.

وقال الرئيس آية الله رئيسي في كلمته يوم الجمعة في حشد من النخب وعلماء الدين واسر الشهداء والمضحين في محافظة بوشهر جنوب البلاد: ان السياسة الرئيسية والحاسمة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي استثمار الطاقة النووية السلمية ولن تتراجع عن ذلك.

واضاف: انه وبغية الوصول الى هذا الامر وتبؤء المكانة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية الاولى في المنطقة فاننا بحاجة الى تخطيط علمي وهادف للتقدم المستديم للصناعة النووية على اساس احدث المواصفات الدولية حيث تم ابلاغ منظمة الطاقة الذرية بآليات هذا العمل.

وقال رئيس الجمهورية: ان التكنولوجيا النووية ستحقق في المستقبل التنمية العلمية والتقدم المذهل للدول ولا ينبغي ان نتخلف عن ركب الحركة العلمية في العالم.

واضاف: ان محطة بوشهر للطاقة تعمل بأقصى طاقتها الاسمية وتولد ألف ميغاواط من الكهرباء وستزداد هذه الكمية الى 3 اضعاف بعد تنفيذ مراحل تطوير المحطة.

وقال: لدى منظمة الطاقة الذرية مهمة لزيادة قدرة توليد الكهرباء في البلاد إلى عشرة آلاف ميغاواط.

وأضاف آية الله رئيسي ان توفير جزء من مياه الشفة في بوشهر عن طريق تحلية المياه نوويا مهمة أخرى نتوقعها من هذه المنظمة.

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