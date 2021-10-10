بالصور: المنتخب الايراني يفوز على نظيره الاماراتي 1-0 ويعزز صدارته

فاز المنتخب الايراني لكرة القدم مساء اليوم الخميس في دبي على نظيره الاماراتي 0-1 ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الاسيوية الاولى المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر.

ویذکر ان المنتخب الايراني لكرة القدم فاز 1-0 مساء يوم الخميس على نظيره الاماراتي ، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمباراة اللاعب مهدي طارمي في الدقيقة 70 لصالح المنتخب الايراني.

وارتفع رصيد المنتخب الايراني عند 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد المنتخب الاماراتي عند نقطتين في المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، تقام الثلاثاء المقبل، وتلتقي خلالها سوريا مع لبنان في عمان، والإمارات مع العراق في دبي، وإيران مع كوريا الجنوبية في طهران.