فصائل المقاومة: قرار صلاة اليهود في ساحات الأقصى عدوان خطير

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس"

دعت فصائل المقاومة اليوم الجمعة، الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 48 للاحتشاد والرباط في باحات المسجد الأقصى رفضًا لقرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود المتطرفين لإقامة ما تُسمى بالصلوات الصامتة في ساحات المسجد الأقصى.

وأكدت الفصائل في بيان لها أن قرار الاحتلال بالسماح للصلاة الصامتة في ساحات الأقصى عدوان خطير بحق مقدساتنا الإسلامية محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار واستمرار الجرائم بحق القدس والأقصى، مؤكدة أن معركة سيف القدس وتداعياتها ما زالت حاضرة في الميدان.

واعتبرت الفصائل أن قرار الصلاة الصامتة قرار شيطاني خبيث وهو مقدمة لمؤامرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مما يساعد المستوطنين للاستمرار في ممارسة جرائمهم ضد المسجد الأقصى والقدس.

وتابعت، المسجد الأقصى آية في القرآن وجزء من العقيدة، مضيفة "لن نفرط بذرة تراب من القدس والاقصى ما حيينا،

وطالبت جماهير الأمة بالقيام بواجبها المقدس تجاه مسرى نبيها ومعراجه إلى السماء، فإن الدفاع عن القدس واجب المسلمين جميعاً.

يُشار إلى قاضية ما تُسمى بـ"محكمة الصلح الإسرائيلية" في القدس، بيهلا يهالوم، قضت بأنّ الصلاة الصامتة، في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، لا يمكن تفسيرها على أنها عمل إجرامي".

وأشارت إلى أنّ القاضية "أمرت شرطة الاحتلال بإسقاط أمر تقييدي، فُرض على الحاخام أرييه ليبو، الذي كان قد مُنع من دخول الحرم، بسبب أدائه صلاة صامتة"، بالمسجد الأقصى.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، "هذه هي المرة الأولى التي تؤيد فيها محكمة، صلاة اليهود في الموقع المقدس"

ومؤخراً، بدأ مستوطنون إسرائيليون، بأداء "صلوات صامتة"، خلال اقتحاماتهم للمسجد الأقصى. وتغض الشرطة الإسرائيلية الطرف عن بعض المستوطنين حين أداء تلك الصلوات، في حين تُخرج مستوطنين آخرين من المسجد.