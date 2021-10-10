أمير عبداللهيان يلتقي الأمين العام لحزب الله.. نصرالله: إيران حليف صادق

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية الايراني أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد".

اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله ان ايران أثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة.

وأعلن "حزب الله" في بيان، أن الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله استقبل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية في بيروت السيد محمد جلال فيروزنيا، وكان عرض للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن "وزير الخارجية الايراني أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الصعد".

واضاف البيان "شكر السيد نصر الله للوفد الزائر وقوف الجمهورية الاسلامية في إيران إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومقاومة خلال كل العقود الماضية إلى اليوم، وأثبتت أنها الحليف الصادق والصديق الوفي الذي لا يخذل أصدقاءه مهما كانت الظروف صعبة، وأن الآمال كبيرة جدا لخروج لبنان من هذه المحنة التي أصابته وبتعاون الجميع إن شاء الله".

ووصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بيروت، صباح امس الخميس، آتياً من موسكو، في زيارة رسمية والتقى بالرئيس اللبناني ميشال عون، وعدد آخر من المسؤولين اللبنانيين.