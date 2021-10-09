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إصابات بنيران الإحتلال اثر مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأصيب شاب آخر بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.
رمز الخبر: ۵۸۳۱۹
تأريخ النشر: 09 October 2021

إصابات بنيران الإحتلال اثر مواجهات مع الاحتلال جنوب نابلس

موقع تابناك الإخباري_وأكدت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة، اليوم، حيث يواصل الأهالي فعالياتهم الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.

وبعد أن أدى المواطنون صلاة الجمعة، على أراضي جبل صبيح، انطلقوا بمسيرة سليمة، وحين وصولها اندلعت مواجهات في المنطقة الشرقية من جبل صبيح.

وأصيب عشرات المواطنين خلال تلك المواجهات، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع عولجت ميدانيًا، وأصيب شاب بجروح في قدمه بعد استهدافه بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ونقل المصاب إلى المستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر في بيتا لتلقي العلاج.

وكانت قوات الإحتلال قد ستبقت صلاة الجمعة بإغلاق كافة الطرق المؤدية لجبل صبيح.

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