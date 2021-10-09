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100 فارس وفارسة يشاركون في المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز

سجل 100 فارس وفارسة بمركز الفارس الوهراني في الجزائر مشاركتهم في تنشيط المسابقة الوطنية للقفز على الحواجز على علو 1 متر و 40 سم، حيث برز خلالها ممثلو عدة مدارس من بينها قيادة الحرس الجمهوري.
رمز الخبر: ۵۸۳۱۶
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وشكل هذا الموعد الرياضي الذي يندرج في إطار التحضيرات للطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران صيف 2022 فرصة للاحتكاك بين الرياضيين لاسيما بين فرسان النخبة وباقي المشاركين في مختلف الفئات بعد توقف المنافسات بسبب جائحة كورونا.

كما أقيمت على هامش هذه المنافسة المرحلة الثانية للتحدي العالمي للفئات الثلاث "أ" و "ب" و "ج" مخصصة للفرسان البالغين من العمر 14 سنة وأكثر حاملي شهادات الدرجة "1" و "2" وخيول 6 سنوات فأكثر.

هذا التحدي العالمي المتكون من ثلاثة أدوار يتأهل من خلاله الفرسان الذين يحققون أفضل النتائج عقب الأدوار الثلاثة من الفئة "أ" للدور النهائي من التحدي العالمي للاتحادية الدولية للفروسية والذي سيجري شهر يوليو 2022 بمدينة أخن بألمانيا.

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