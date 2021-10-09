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مفوضية الانتخابات: لم نسجل اي خروقات خلال التصويت الخاص

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم تسجيل خروقات في التصويت الخاص بقوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون.
رمز الخبر: ۵۸۳۱۰
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان في مؤتمر صحفي إن "الاقتراع الخاص شهد مشاركة توحي نسبها لبداية النجاح في الانتخابات التشريعية".

وأضاف رئيس مجلس المفوضين أنه "لم يتم تسجيل أية خروقات أمنية خلال عملية التصويت".

وأغلقت مفوضية الانتخابات مراكز الاقتراع في تمام السادسة مساء اليوم معلنة انتهاء عملية التصويت الخاص.

وانطلق في العراق، صباح اليوم الجمعة، التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية.

وبحسب أرقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فإن 3249 مرشحاً يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

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