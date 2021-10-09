مواجهات مع قوات الإحتلال في الخليل اثر مسيرة تضامنية مع الأسرى

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة باب الزاوية في وسط مدينة الخليل.

موقع تابناك الإخباري_ واندلعت المواجهات عقب مسيرة انطلقت من مسجد الحسين إلى دوار ابن رشد وسط المدينة، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

ويواصل 6 أسرى فلسطينيين الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم إداريا، أقدمهم كايد الفسفوس منذ 86 يومًا، يليه مقداد القواسمة منذ 79 يوما، وعلاء الأعرج منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش منذ 53 يوما، ورايق بشارات منذ 48 يوما، وشادي أبو عكر منذ 45 يوما.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.