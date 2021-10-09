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تحضيرات واسعة في محافظة صنعاء لإحياء ذكرى المولد النبوي

تتوشح محافظة صنعاء باللون الأخضر استعداداً للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
رمز الخبر: ۵۸۳۰۶
تأريخ النشر: 09 October 2021

وتتزين شوارع مركز المحافظة ومبانيها بالأعلام واللوحات الضوئية واللافتات المعبرة عن حب خير البرية في صورة تعكس حفاوة الاستعداد لإحياء ذكرى مولد سيد المرسلين محمد (ص).

وتكتسي 16 مدينة في مراكز المديريات حلّة بهية، فيما تعتلي لافتات المناسبة جبال حراز ونهم وبني مطر والحيمتين وهمدان وسنحان وأرحب وبني حشيش وبلاد الروس والحصن وجحانة وخولان وبني ضبيان والطيال.

وتزدان الطرق ومداخل المدن بأجمل الصور والعبارات، فيما تواصل المكاتب الحكومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات تزيين مبانيها بالأضواء واللافتات التي تعكس الاحتفاء بمولد رسول الإنسانية.

المصدر: قناة المسيرة

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