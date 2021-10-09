الكاظمي: الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها

جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي في كلمة له بمناسبة الانتخابات النيابية المبكرة، التزامه للشعب العراقي ببذل الجهود لتجاوز الأزمات، مؤكداً أنه ليس مرشحاً للانتخابات، وحذر من هناك من استغل أزمات العراق سياسياً وانتخابياً.

موقع تابناك الإخباري_وأضاف الكاظمي أن "عدة خطوات تفصلنا عن الانتخابات التي تشكل جوهر التغيير السياسي المنشود"، وأشار إلى أن واجب الحكومة خلق الأجواء اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات، آملاً بمشاركة واسعة في يوم الاقتراع، الأحد المقبل.

وأوضح الكاظمي أن الحكومة وفرت كل المتطلبات الضرورية لإنجاح الانتخابات وتأمين حمايتها، ولفت إلى أنها نأت بنفسها عن الدخول بالانتخابات أو الانحياز لأي طرف، وقال "استعنا بالصبر والحكمة بمواجهة الاتهامات والأكاذيب"، وأضاف "اتخذنا تدابير وقائية والبعض واجهها بخطاب شعبوي بحثاً عن مكاسب انتخابية".

وشكر الكاظمي المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في حثة العراقيين على اختيار الأصلح والأكثر نزاهة، داعياً إلى أن تكون الإنتخابات فرصة لإبعاد حيتان الفساد والمتقاطعين مع القيم الوطنية.

*أطلقنا خططاً استثمارية كبيرة لتنفيذها وأدخلنا 12 مليار دولار إلى الخزينة

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ، إضافة 12 مليار دولار لاحتياطي الدولة، وتحقيق أعلى سقف لإنتاج الطاقة بـ21 ألف ميغاواط يومياً.

وأعلن الكاظمي أيضاً عن فتح الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للشعب العراقي، وأشار إلى انه تم إطلاق مشروعاً لتوفير 650 ألف قطعة أرض سكنية وتم رصد القروض لبنائها، مضيفاً "أحدثنا قفزة بتوسيع شمول الرعاية الاجتماعية وأصلحنا مشروع البطاقة التموينية، وأطلقنا خططاً استثمارية كبيرة لتنفيذها وتغلبنا على الفساد الطارد للمستثمرين".

وأضاف الكاظمي أن "لجنة مكافحة الفساد فتحت أكثر من 50 ملف فساد"، وتابع أن "ميناء الفاو سيكون واحداً من أهم موانئ المنطقة".

وقال الكاظمي إنه اتخذ قرارات عدة لاستعادة هيبة المؤسسة الأمنية، لم يتردد بمواجهة السلاح المنفلت وتم اعتقال العشرات. وختم "أن الشعب هو القائد، وسينعم بإجراء انتخابات أكثر أمناً".

ولفت الكاظمي إلى أن العراق شهد انتقالة نوعية في نمط العلاقات مع جيرانه، وأشار إلى أن زيارة البابا عكست إمكانيات العراق، لكنه قال إن "المنطقة بأمس الحاجة لإعادة الرؤيا".