إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات الاختناق، ، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

موقع تابناك الإخباري_وقال مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، إن الصحفي نسيم معلا أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت عند جبل صبيح في بلدة بيتا، جنوبي نابلس، شمال الضفة.

وأضاف جبريل، أن طواقم الهلال تعاملت مع إصابة شاب آخر بقنبلة غاز بقدمه، ونقل إلى المستشفى لإجراءات الفحوصات.

كما ذكر أن 34 شخصا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات في بيتا.

أما في قرية بيت دجن، شرق نابلس، قال جبريل، إنهم تعاملوا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 إصابات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت هناك.