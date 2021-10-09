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جهود متواصلة للسيطرة على الحريق المندلع في مصنعين بولاية زغوان

تواصل فرق الحماية المدنية في ولاية زغوان التونسية جهودها للسيطرة على الحريق الكبير الذي جد مساء امس في مصنعِ للملابس القديمة، خاصةً بعد تسربِ النيران منه لتطال مؤسسة محاذية له.
رمز الخبر: ۵۸۳۰۲
تأريخ النشر: 09 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ولا تزال ألسنة اللهب تواصل انتشارها في المنطقة الصناعية بجبل الوسط منذ مساء أمس الخميس، حيث لم يخمد بعد الحريق الذي اندلع بمصنع للملابس القديمة تسربت منه النيران لتطال مؤسسة محاذية له مختصة في صنع العلب الحديدية.

وأكدت الإدارة الجهوية للحماية المدنية في زغوان، أن فريقا منها توجه إلى مكان الحريق، معززا بشاحنات إطفاء وسيارة إسعاف ومعدات للنجدة، كما تم الاستنجاد بفرق من الحماية المدنية بولايات تونس الكبرى ونابل، نظرا لقوة النيران المندلعة بالمصنعين نظرا لنوعية المواد المشتعلة ثياب.

وأفادت مصادر تونسية، أن أسباب الحريق حسب المعطيات الأولية تعود إلى نشوب النيران بنبات القصب الجاف بوادي مليان، تسربت على إثره النيران إلى مصنع الملابس القديمة، ومنه إلى المصنع المجاور، بمفعول الرياح القوية، مشيرا إلى أن الجهود متواصلة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى مؤسسات صناعية أخرى، وقد بذلت فرق الحماية المدنية جهودها في تامين المؤسسات المجاورة لمكان اندلاع الحريق لتفاذي مزيد الخسائر التي لم تحدد بعد.

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