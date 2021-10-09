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الهيئة العامة للزكاة تدشن توزيع إعانات للمتضررين من العائلات في مناطق شبوة المحررة

دشنت الهيئة العامة للزكاة اليوم، توزيع السلال الغذائية لثلاثة آلاف و500 أسرة من الفقراء والمتضررين في مديريات محافظة شبوة المحررة بيحان، عسيلان، عين.
رمز الخبر: ۵۸۳۰۱
تأريخ النشر: 09 October 2021

وفي التدشين بحضور المفوض بإدارة المناطق المحررة في محافظة شبوة الشيخ صالح حاجب، أشاد وكيل المحافظة أحمد الحمزة، بمبادرة هيئة الزكاة وتقديمها المساعدات الطارئة للمتضررين في المناطق المحررة بالمحافظة.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال وكيل الهيئة لقطاع المصارف محمد العياني أن هذا المشروع جاء كمساعدة عاجلة للأسر الأشد فقراً في المديريات المحررة استجابة لتوجيهات قائد الثورة بالتزامن مع المولد النبوي الشريف.

وأكد حرص هيئة الزكاة على أن تنال محافظة شبوة الاهتمام الكبير والعناية الخاصة من خلال استهدافها بالعديد من المشاريع في مختلف المجالات خاصة في التمكين الاقتصادي والعاجزين عن العمل والجانب الصحي والمخيمات الطبية وذلك بالتزامن مع إجراء حصر شامل للفقراء والمساكين في المناطق المحررة للتخفيف من معاناتهم.

بدورهم قدم مدراء عموم المديريات المستهدفة ايضاح حول الآلية التي سيتم بموجبها صرف السلال الغذائية.

المصدر: قناة المسيرة

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