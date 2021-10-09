السيد الصدر: ملحمة انتخابية رائعة لقواتنا الأمنية من ناحية التنظيم والانسيابية

أثنى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على عملية إدلاء القوات الأمنية بأصواتهم في عملية الاقتراع الخاص.

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الصدر في تغريدة "ملحمة انتخابية رائعة لقواتنا الأمنية من ناحية التنظيم والانسيابية وحبّ العراق"، وأضاف، أنه "ما أعظم أن يكون سلاحهم لحماية الوطن وصوتهم حبّاً بالوطن، فهم حماة الديمقراطية وصوتها".

وكان السيد الصدر قد كتب في تعريدة سابقة اليوم "اليوم تدلي قواتنا الأمنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الإصلاح"، معربًا عن تمنياته أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وحرية من دون ترغيب أو ترهيب أو ضغوطات حزبية أو فئوية أو طائفية أو عرقية.

وأجرى العراق اليوم الجمعة عملية الإقتراع الخاص، الذي دعي إليه مليون و75 ألفا و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 نازحا، و676 نزيلا في السجون.

ويتوزع النازحون على 28 مخيما، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل، السليمانية، دهوك)، ومخيم في نينوى (شمال)، وآخر في الأنبار (غرب).

ووفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات.