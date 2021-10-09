الكاظمي يزور قيادة العمليات المشتركة ويصدر توجيهات حول الخروقات أثناء انتخابات تشرين

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، واطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم.

موقع تابناك الإخباري_وقال الكاظمي مخاطبًاً اللجنة، "إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات".

وجدّد الكاظمي تأكيداته على أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات، وأوضح أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءاً من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن، وأمر أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم.

وأكد الكاظمي أن بعد غد الأحد، سنحتفل جميعاً بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة.

هذا وأجرى الكاظمي اتصالاً مشتركاً مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عدداً من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء، مشددًا على تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين.