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مشاهد من داخل أحد مراكز التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية المبكرة

يتواصل توافد منتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية إلى مراكز التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة.
رمز الخبر: ۵۸۲۸۹
تأريخ النشر: 08 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلوغ نسبة التصويت 36% عند منتصف اليوم الانتخابي، حيث تراوحت بين 31% و48% بحسب المحافظات.

وسجلت أعلى نسبة مشاركة في محافظة بابل حتى اللحظة، فيما تم تسجيل أدنى نسبة مشاركة في بغداد-الرصافة.

وبلغ عدد الناخبين الذين صوتوا حتى منتصف النهار 435,264 مقترعا من أصل 1,196,524 ناخب يحق لهم التصويت.

وانطلقت صباح الجمعة عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل. ودعي إليها نحو مليون و75 ألف ناخب من أفراد قوات الجيش العراقي ووزارة الداخلية في إقليم كردستان والنازحين وغيرهم من القوات البيشمركة الكردية.

واستهل نحو مليون و75 ألف ناخب، من أفراد قوات الجيش العراقي وغيرها من الهيئات، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما يتم فتح التصويت أمام العراقيين الأحد ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذه الانتخابات النيابية المبكرة.

ويصوت الجمعة كذلك النازحون وعناصر من وزارة الداخلية في إقليم كردستان وقوات البيشمركة الكردية.

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