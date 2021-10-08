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أكثر من 60 شهيداً وعشرات الجرحى بتفجير داخل مسجد في مدينة سيد آباد بولاية قندوز

استشهد 60 مواطناً أفغانياً وأصيب 107 آخرين، اثر تفجير وقع داخل مسجد الكبير في مدينة سيد آباد، بولاية قندوز شمال البلاد.
رمز الخبر: ۵۸۲۸۸
تأريخ النشر: 08 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ويعد هذا ثاني هجوم يستهدف فيها مسجداً في أفغانستان، منذ الانسحاب الأميركي في أغسطس/آب الماضي، بعد حادثة التفجير التي جرت الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد بالعاصمة كابل، وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته.

وقال وكيل وزارة الإعلام الأفغانية ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة في القوات الحكومية وصلت إلى المنطقة وبدأت تحقيقاتها بشأن الحادث، وأضاف "وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة... أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا".

وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين قال شهود عيان إنه عمل انتحاري.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بسقوط عدد كبير جدا من الضحايا في هجوم استهدف مسجدا في قندوز.

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