منتسبو مكتب الأمين العام لوزارة الدفاع يشاركون بعملية الاقتراع الخاص

يقترع منتسبو مكتب الأمين العام لوزارة الدفاع للمشاركة في اختيار أعضاء البرلمان الجديد، في تصويت خاص لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية يسبق الاقتراع العام بعد غد الأحد.

موقع تابناك الإخباري_وقالت وزارة الدفاع إن منتسبي مكتب جبار ثجيل مطلك الحيدري "بكافة تشكيلاته من دوائر ومديريات وأقسام ضباطاً ومراتب، بعملية الاقتراع الخاص، باشروا بعلمية الاقتراع الخاص في عرس انتخابي، وخطوة أخرى لترسيخ الديمقراطية في عراقنا العزيز، إذ جرت عملية الاقتراع بانسيابية تامة".

وانطلقت صباح الجمعة عملية التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد المقبل. ودعي إليها نحو مليون و75 ألف ناخب من أفراد قوات الجيش العراقي ووزارة الداخلية في إقليم كردستان والنازحين وغيرهم من القوات البيشمركة الكردية.

واستهل نحو مليون و75 ألف ناخب، من أفراد قوات الجيش العراقي وغيرها من الهيئات، التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما يتم فتح التصويت أمام العراقيين الأحد ليتوجهوا إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في هذه الانتخابات النيابية المبكرة.

ويصوت الجمعة كذلك النازحون وعناصر من وزارة الداخلية في إقليم كردستان وقوات البيشمركة الكردية.