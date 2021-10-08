قوات الحشد الشعبي تنفذ عمليات استباقية في صلاح الدين لتأمين الانتخابات

بدأت قوات الحشد الشعبي عملية أمنية استباقية لتعقب الخلايا الإرهابية ولتأمين المناطق في شرق الثرثار والواقعة بين منطقة عين الفرس ووادي الحصى في محافظة صلاح الدين.

موقع تابناك الإخباري_وباشرت قوة من اللواء السادس في الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية بالبحث عن مطلوبين وتعقب الخلايا الداعمة الإرهاب.

وإنطلقت العملية لتأمين الطرق ومنع تهديد إرهابيي داعش وتدمير مخابئه، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين خلال الانتخابات المقرر اجراؤها بعد غد الاحد في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وتأمين مراكز الاقتراع من استهدافات داعش في صلاح الدين.

وإنطلقت اليوم في العراق، عملية التصويت الخاص للانتخابات التشريعية، حيث يُدلي مليون و196 ألفا و453 ناخبا، من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.