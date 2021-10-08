حملة توعوية بمخاطر داء الكلب بعد ارتفاع الوفيات بسببه

نظمت المصالح الفلاحية لولاية ورقلة الجزائرية يوم إعلامي توعوي حول داء الكلب، حيث شكل هذ اللقاء فرصة للمواطنين للتعرف على مخاطر هذا الفيروس القاتل وسبل الوقاية منه والطرق التي يجب إتباعها في حالة إصابة أي شخص بهذا الداء.

موقع تابناك الإخباري_وأشار منطمو الحملة إلى أنه من الطرق التي تحول دون الإصابة به، الالتحاق بالمصالح المختصة بتلقيح الحيوانات الأليفة والوقاية من عضها أو الاحتكاك بها، وشددوا على ضرورة مضاعفة الجهود للوقاية من هذا المرض، وذلك عن طريق تكثيف الحملات التوعوية حول هذا الداء وأعراضه وسبل النجاة منه، وذلك بتضافر جهود جميع الأطراف الفعالة في المجتمع.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بالجزائر قد كشفت قبل أيام عن تسجيل 185 حالة وفاة خلال السنوات العشر الماضية، وأوضحت أن 7 أشخاص توفوا بهذا الداء منذ مطلع العام الحالي.

وتؤكد السلطات الصحية في الجزائر أن البلاد تسجل سنويا ما بين 15 و20 حالة وفاة من بين 120 ألف حالة عض كلب يتعرض لها الأطفال بنسبة 50 %.