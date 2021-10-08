الكاظمي يوجه بتكريم الطلبة المتفوقين وتوفير العلاج لمن يحتاجه منهم

موقع تابناك الإخباري_وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن "الكاظمي، استقبل عدداً من الطلبة المتفوّقين، من أصحاب المُنجز الاستثنائي في نتائج الدراسة الإعدادية، حيث استقبل كلاً على انفراد، الطالبة زهراء حسن جابر من محافظة النجف، التي تقاوم مرض السرطان بمراحله المتقدمة، وتفوّقت لتكون من الأوائل على العراق في الامتحانات الإعدادية/الفرع الأحيائي".

واستقبل الكاظمي أيضاً الطالب أحمد مثنى من محافظة بغداد، الذي أحرز مراتب متفوّقة، إلى جانب عمله كعامل وقتي للنظافة في أمانة بغداد، وأشار مكب رئيس الحكومة إلى أن "الكاظمي كان قد استقبل الطالبة الكفيفة إيناس عادل خضير ودي، من محافظة البصرة، التي تفوّقت في نتائج الامتحانات الإعدادية / الفرع الأدبي".

وأثنى الكاظمي، بـ"الشكر والعرفان على ما سجّله هؤلاء الشباب من تفوّق ونجاح يحسبان لهم، ولعوائلهم الكريمة، ولهيئاتهم التعليمية، ولكل الشباب العراقي الطموح الواعد، الذي يُعوّل عليه في بناء الغد المشرق". ووجّه الكاظمي بـ"تكريم المتفوّقين، وتسهيل إجراءاتهم واحتياجاتهم، وبما ييّسر سبل استكمالهم دراستهم، أو تلقي العلاج لمن هو بحاجة إليه".