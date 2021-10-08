قوات الأمن تقمع مسيرة في المنامة خرجت ضد التطبيع

خرجت تظاهرة مناهضة للتطبيع في منطقة راس رمان، تتوجه نحو سفارة الكيان الإسرائيلي، رغم الاستنفار الواسع لقوات الامن البحرينية.

موقع تابناك الإخباري_ وأكد المشاركون فيها على رفضهم التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، وشددوا على أنه يعتبره خيانة عظمى للمصلحة العربية والإسلامية.

وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغازات، مطلقة السلاح الإنشطاري "الشوزن" عليهم، كما نشرت عشرات العربات وعدد كبير من القوات الراجلة في المنطقة لتمنع وتلاحق المتظاهرين السلميين.

واعتقلت قوات الأمن البحريني علي مهنا من أمام جامع راس رمان، واقتادته إلى مركز شرطة الحورة بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع مع العدو الصهيوني.

وقبل أيام، افتتح الكيان الإسرائيلي سفارة له في العاصمة البحرينية، كما تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والأمنية وغيرها.