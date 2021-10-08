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تظاهرات غضب ضد التطبيع في المنامة وغيرها من المناطق

خرج البحرينيون في تظاهرات منددة بتطبيع النظام مع الكيان الصهيوني، في العاصمة المنامة وفي مناطق أخرى، تلبية لدعوات أطلقت تحت عنوان "جمعة غضب ضدّ التطبيع".
رمز الخبر: ۵۸۲۷۸
تأريخ النشر: 08 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقمعت قوات الأمن البحريني مظاهرة في المنامة، ولاحقت المشاركين فيها، واعتقلت عدداً منهم. كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز والرصاص الإنشطاري على المشاركين.
وشدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعيّ على "ضرورة تفعيل الحراك الشعبيّ حتى إغلاق السفارة الصهيونيّة في المنامة".

وخرجت هذه التظاهرات، رغم الحصار الأمني المشدد من قبل قوات النظام، وطالبت بإغلاق السفارة الصهيوني وطرد السفير من البلاد.

وليل أمس، اعتصم أهالي السنابس في وقفة غاضبة، ونددوا بفتح سفارة لكيان الاحتلال في المنامة، وأكدوا تضامنهم مع الأسرى السياسيين، وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية.

وقد داس المعزون في ليلة وفاة النبي الأكرم محمد (ص) العلم الصهيوني في مواكب العزاء، تأكيدًا منهم لرفضهم كل أشكال التطبيع.

ويشار إلى ان وزير خارجية الكيان الصهيوني قد وصل إلى المنامة، يوم الخميس ۳۰ سبتمبر/ أيلول ۲۰۲۱، في زيارة رسمية لافتتاح سفارة الكيان، حيث لقي ترحيبا حاشدا من قبل النظام، في وقت يواصل فيه شعب البحرين التعبير عن رفضه هذه الزيارة، والرافض أيضاً لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.

 

         

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