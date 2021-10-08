مستعدون للتعاون مع لبنان بكافة المجالات وقادرون على مواجهة الحصار الأميركي وكسره

أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع لبنان في كافة المجالات الإنشائية التي تتصل البنية التحتية، وإنشاء انفاق مترو وسكك القطار الكربائي أو أي مشروع آخر يصب في خجمة الشعب اللبناني العزيز.

موقع تابناك الإخباري_وشدد عبداللهيان في مؤتمر صحافي من بيروت، على أن طهران لن تسمح للولايت المتحدة أن تنحج في الحرب الإقتصادية على شعوب المنطقة، وأنها مستعدة لمواجهة هذا الحصار وكسره.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لأن مبادرة استقدام المشتقات النفطية من قبل المقاومة والتجار اللبنانيين في القطاع الخاص، شجعت العديد من الدول لمد يد المساعدة إلى لبنان لتأمين حاجاته من الغاز، وأكد أنه في أية لحظة تبادر بها الحكومة بالطلب رسميا من الجمهورية الاسلامية، فإنها مستعدة تماماً لارسال المشتقات النفطية وسواها في إطار الحكومة إلى لبنان.

وأوضح عبداللهيان أن خاض مع المسؤولين اللبنانيين سلسلة من المحادثات، وبلاده تنتظر الجوجلة النهائية من الجانب اللبناني في كيفية التعاطي مع ملف العلاقات الإقتصادية والتجارية مع ايران.

وقال عبداللهيان إن "أمير عبداللهيان: المقاومة في لبنان لها مكانة خاصة وحزب الله على الدوام وقف إلى جانب شعبه في مختلف المحن التي عانى منها ووقف في طليعة المدافعين عن حقوق هذا الشعب العظيم"، لافتاً إلى أنه ورغم أن فكرة المجيء بالمشتقات النفطية إلى لبنان قد تم طرحها من قبل المقاومة ومن قبل حزب الله،غير أن التجار اللبنانيين والقاطع الخاص هم من قاد المفاوضات على الأرض.

وأضاف عبداللهيان "نحن نعتبر أن أي حوار اقليمي يريد أن ينصب على الشان اللبناني فينبغي للمسؤولين اللبنانيين أن يكونوا حاضرين في مثل ذلك الحوار"، وأوضح أن "المسؤولين اللبنانيين هم في حالة حوار وانفتاح مع كل الاطراف وبطبعية الحال فإن ايران تؤكد بشكل حازم وقاطع على أنها تكن احتراما بالغا للبنان وسيادته واستقلاله".

وأكد الوزير الإيراني أن طهران لا تريد إلا الخير للبنان وكل اقتراح ومبادرة تقوم بها الجمهورية الإسلامية تهدف إلى تحقيق وتعزيز المصلحة الوطنية العليا للبنان واللبنانيين.

وفي ملف اذربيجان، شدد أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح للكيان الصهيوني أن يقوم في منطقة القوقاز بنشاطات استخبارتية، وقال "سترون بأم العين نتيجة المبادرات التي تقوم لها الجمهورية الإسلامية لتأمين الاستقرار في المنطقة"، وأكد أن النشاط الصهيوني لا يصب في مصلحة آذربيجان والشعب الآذري، ولفت إلى أن الكيان يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحوّل هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية.