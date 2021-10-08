النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۹مشاهدات
‍ پ
عبداللهيان:

مستعدون للتعاون مع لبنان بكافة المجالات وقادرون على مواجهة الحصار الأميركي وكسره

أعلن وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون مع لبنان في كافة المجالات الإنشائية التي تتصل البنية التحتية، وإنشاء انفاق مترو وسكك القطار الكربائي أو أي مشروع آخر يصب في خجمة الشعب اللبناني العزيز.
رمز الخبر: ۵۸۲۷۷
تأريخ النشر: 08 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد عبداللهيان في مؤتمر صحافي من بيروت، على أن طهران لن تسمح للولايت المتحدة أن تنحج في الحرب الإقتصادية على شعوب المنطقة، وأنها مستعدة لمواجهة هذا الحصار وكسره.

ولفت الوزير الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لأن مبادرة استقدام المشتقات النفطية من قبل المقاومة والتجار اللبنانيين في القطاع الخاص، شجعت العديد من الدول لمد يد المساعدة إلى لبنان لتأمين حاجاته من الغاز، وأكد أنه في أية لحظة تبادر بها الحكومة بالطلب رسميا من الجمهورية الاسلامية، فإنها مستعدة تماماً لارسال المشتقات النفطية وسواها في إطار الحكومة إلى لبنان.

وأوضح عبداللهيان أن خاض مع المسؤولين اللبنانيين سلسلة من المحادثات، وبلاده تنتظر الجوجلة النهائية من الجانب اللبناني في كيفية التعاطي مع ملف العلاقات الإقتصادية والتجارية مع ايران.

وقال عبداللهيان إن "أمير عبداللهيان: المقاومة في لبنان لها مكانة خاصة وحزب الله على الدوام وقف إلى جانب شعبه في مختلف المحن التي عانى منها ووقف في طليعة المدافعين عن حقوق هذا الشعب العظيم"، لافتاً إلى أنه ورغم أن فكرة المجيء بالمشتقات النفطية إلى لبنان قد تم طرحها من قبل المقاومة ومن قبل حزب الله،غير أن التجار اللبنانيين والقاطع الخاص هم من قاد المفاوضات على الأرض.

وأضاف عبداللهيان "نحن نعتبر أن أي حوار اقليمي يريد أن ينصب على الشان اللبناني فينبغي للمسؤولين اللبنانيين أن يكونوا حاضرين في مثل ذلك الحوار"، وأوضح أن "المسؤولين اللبنانيين هم في حالة حوار وانفتاح مع كل الاطراف وبطبعية الحال فإن ايران تؤكد بشكل حازم وقاطع على أنها تكن احتراما بالغا للبنان وسيادته واستقلاله".

وأكد الوزير الإيراني أن طهران لا تريد إلا الخير للبنان وكل اقتراح ومبادرة تقوم بها الجمهورية الإسلامية تهدف إلى تحقيق وتعزيز المصلحة الوطنية العليا للبنان واللبنانيين.

وفي ملف اذربيجان، شدد أمير عبداللهيان أن الجمهورية الإسلامية لن تسمح للكيان الصهيوني أن يقوم في منطقة القوقاز بنشاطات استخبارتية، وقال "سترون بأم العين نتيجة المبادرات التي تقوم لها الجمهورية الإسلامية لتأمين الاستقرار في المنطقة"، وأكد أن النشاط الصهيوني لا يصب في مصلحة آذربيجان والشعب الآذري، ولفت إلى أن الكيان يعيش أياما صعبة ولن نسمح بأن يتحوّل هذا الكيان إلى عنصر تهديد قرب الحدود الإيرانية.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مشاهد من داخل أحد مراكز التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية المبكرة
أكثر من 60 شهيداً وعشرات الجرحى بتفجير داخل مسجد في مدينة سيد آباد بولاية قندوز
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم اجراءات الإحتلال المشددة
منتسبو مكتب الأمين العام لوزارة الدفاع يشاركون بعملية الاقتراع الخاص
قوات الحشد الشعبي تنفذ عمليات استباقية في صلاح الدين لتأمين الانتخابات
حملة توعوية بمخاطر داء الكلب بعد ارتفاع الوفيات بسببه
استمرار عمليات الاقتراع في مركز الكرخ في بغداد مع تجاوز نسبة المقترعين الـ37% فيه
إصابة جنود أمريكيين عقب اصطدام غواصة بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي
الكاظمي يوجه بتكريم الطلبة المتفوقين وتوفير العلاج لمن يحتاجه منهم
قوات الأمن تقمع مسيرة في المنامة خرجت ضد التطبيع
التصويت مسؤولية لا تقل أهمية عن عمليات التحرير
تظاهرات غضب ضد التطبيع في المنامة وغيرها من المناطق
مستعدون للتعاون مع لبنان بكافة المجالات وقادرون على مواجهة الحصار الأميركي وكسره
السيد الصدر يحث منتسبي قوات الأمن على الاقتراع بشفافية وحرية
طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لـ 24 ساعة لمنع حدوث أي طارئ
فعالية لوزارة الصحة في غزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
حرائق الغابات شمال مقاطعة قرطبة تدمّر آلاف الهكتارات
اعتصام للمودعين امام مصرف لبنان وتحذيرات من تصعيد الحراك
إعادة تسيير مترو العاصمة بعد توقف لـ 18 شهراً واستلامه من قبل شركة محلية
كيشيدا: قضية المختطفين اليابانيين تظل من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة
تحسن الوضع الوبائي في باجة وإقبال ملحوظ على التلقيح
بدء إستقبال طلبات تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من غزة
أكثر من 80 شهيدا حصيلة جرائم قوى التحالف في صعدة والمناطق الحدودية
انتشار مدارس تعليم القرآن بدعم من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
قيس سعيد يتسلم وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول
المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني يشيد بالمساعدات الإيرانية للشعب الأفغاني
دعوات إلى الإستمرار بإجراءات كورونا في القصرين رغم تحسن الوضع الوبائي
سلطات الاحتلال تعيد اعتقال الاسير المحرر المصاب لؤي الاشقر في طولكرم
رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب