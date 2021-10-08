السيد الصدر يحث منتسبي قوات الأمن على الاقتراع بشفافية وحرية

علق زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، بشأن عملية التصويت الخاص، مشيداً بدور القوات الأمنية.

موقع تابناك الإخباري_وقال السيد الصدر في تغريدة عبر تويتر: اليوم تدلي قواتنا الامنية الوطنية بأصواتها من أجل الوطن ومن أجل الاصلاح.

وتابع، "فنتمنى منهم أن يدلوا بأصواتهم بكل شفافية وبكل حرية من دون ترغيب او ترهيب او ضغوطات حزبية او فئوية أو طائفية او عرقية.. فهم من الوطن وللوطن".

وأكد السيد الصدر، إن "كانوا حماة للوطن فنحن لهم معين وظير ولن نسمح ان يعكر صوتهم اي تدخلات داخلية او خارجية"، واضاف: "نحن نتابع كرنفالكم الوطني هذا.. وسنبلغ عن اي ازعاج او تدخل لا ترتضونه لكم ولهيبتكم".

وفتحت مراكز الاقتراع فی العراق أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.