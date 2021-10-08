طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لـ 24 ساعة لمنع حدوث أي طارئ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، أن طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لـ 24 ساعة وذلك لمنع حدوث أي طارئ.

موقع تابناك الإخباري_وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحافي، إن "جميع الأمور جاهزة ومنظمة لعملية تصويت القوات الامنية، فضلاً عن الالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات"، مبيناً أن "عملية التصويت تتم بنجاح ،وهذا يعود للجهود المبذولة من قبل القوات الامنية".

وأضاف أن "طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لمدة 24 ساعة من أجل منع حدوث أي شيء طارئ"، مشيراً الى أن "العمليات سبق وأن نوهت بأن ردها سيكون فعلياً وسريعاً ولا مجال للعبث بأمن وسلامة المواطنين".

وأوضح الخفاجي، أنه "تم وضع جدول للقوات الأمنية يتضمن عملية تبديل القوات والقطعات، من أجل عدم إعطاء الفرصة لأي تهاون في العمل الأمني والعسكري".

يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص والذي يشمل منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.