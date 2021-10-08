تل أبيب تفتتح جناحها في إكسبو دبي بحضور ضباط من جيش الاحتلال

افتتح كيان الاحتلال الإسرائيلي جناحه في معرض إكسبو 2020 في دبي ليلة الخميس الجمعة، بعد مرور أكثر من عام على تطبيع العلاقات مع الإمارات، ذلك على مرمى البصر من الجناح الفلسطيني القريب.

موقع تابناك الإخباري_افتتح كيان الاحتلال الإسرائيلي جناحه في معرض إكسبو 2020 في دبي ليلة الخميس - الجمعة، بعد مرور أكثر من عام على تطبيع العلاقات مع الإمارات، ذلك على مرمى البصر من الجناح الفلسطيني القريب.

ولم يفتح الجناح الفلسطيني أبوابه رسميا في معرض إكسبو 2020، وأفاد الموظفون أنهم يكافحون من أجل إخراج الحرف اليدوية من الضفة الغربية المحتلة، وسط تضييق من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وحصار على خروج التراث الفلسطيني من الضفة الغربية.

وكان هناك حضور ملحوظ لضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في افتتاح الجناح واجراءات أمنية مُشددة.

وجرى الحفل بعرض تضمن مقاطع مصورة تروج لطواحين الهواء والتقدم التكنولوجي والمزارات الفلسطينية التاريخية التي تعمل "إسرائيل" على تهويدها ونسبها لها، كما عُزفت موسيقى عبرية وحلقت بالونات تحمل شعارات الاحتلال.

وقال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف أمام حشد من المحتفلين بعد قص الشريط "يسعدني أن أدعوكم جميعا للحضور وزيارة بلدي"، وفق تعبيره.

وصرح عمير هاليفي، المدير العام بالوزارة، بأنه " يتوقع تدفق السياح الإسرائيليين لزيارة إكسبو في الأشهر المقبلة مع تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب فيروس كورونا".

وقال نوعم كاتس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن الوجود الإسرائيلي في إكسبو دبي: "لا يقتصر الأمر على الأجنحة ومراكز الزوار". "إنه تجمع القوة".

وطبعت الإمارات علاقاتها مع تل أبيب نهاية العام الماضي، وسط تنديد شعبي عربي وإسلامي، وإجماع فلسطيني على اعتبار الخطوة خيانة وطعنة في الظهر.