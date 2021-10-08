النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۹مشاهدات
‍ پ

اللواء يحيى رسول: عملية تصويت القوى الامنية في الانتخابات البرلمانية تجري بإنسيابية عالية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة عاليين، فيما أشار إلى متابعة القائد العام للقوات المسلحة بسير إجرائها.
رمز الخبر: ۵۸۲۷۲
تأريخ النشر: 08 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال رسول في تصريح صحافي "هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الامنية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وأن رئيس الوزراء يطلع بشكل مباشر لأدق التفاصيل".

وقال رسول إن "القوات الأمنية قسمت على شكل وجبات للأدلاء باصواتهم، مبينا إن جميع مناطق العراق لم تشهد حظرا للتجوال أو قطعا للطرق في عملية التصويت الخاص".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مشاهد من داخل أحد مراكز التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية المبكرة
أكثر من 60 شهيداً وعشرات الجرحى بتفجير داخل مسجد في مدينة سيد آباد بولاية قندوز
50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم اجراءات الإحتلال المشددة
منتسبو مكتب الأمين العام لوزارة الدفاع يشاركون بعملية الاقتراع الخاص
قوات الحشد الشعبي تنفذ عمليات استباقية في صلاح الدين لتأمين الانتخابات
حملة توعوية بمخاطر داء الكلب بعد ارتفاع الوفيات بسببه
استمرار عمليات الاقتراع في مركز الكرخ في بغداد مع تجاوز نسبة المقترعين الـ37% فيه
إصابة جنود أمريكيين عقب اصطدام غواصة بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي
الكاظمي يوجه بتكريم الطلبة المتفوقين وتوفير العلاج لمن يحتاجه منهم
قوات الأمن تقمع مسيرة في المنامة خرجت ضد التطبيع
التصويت مسؤولية لا تقل أهمية عن عمليات التحرير
تظاهرات غضب ضد التطبيع في المنامة وغيرها من المناطق
مستعدون للتعاون مع لبنان بكافة المجالات وقادرون على مواجهة الحصار الأميركي وكسره
السيد الصدر يحث منتسبي قوات الأمن على الاقتراع بشفافية وحرية
طائرات القوة الجوية ستبقى في سماء بغداد لـ 24 ساعة لمنع حدوث أي طارئ
فعالية لوزارة الصحة في غزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
حرائق الغابات شمال مقاطعة قرطبة تدمّر آلاف الهكتارات
اعتصام للمودعين امام مصرف لبنان وتحذيرات من تصعيد الحراك
إعادة تسيير مترو العاصمة بعد توقف لـ 18 شهراً واستلامه من قبل شركة محلية
كيشيدا: قضية المختطفين اليابانيين تظل من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة
تحسن الوضع الوبائي في باجة وإقبال ملحوظ على التلقيح
بدء إستقبال طلبات تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من غزة
أكثر من 80 شهيدا حصيلة جرائم قوى التحالف في صعدة والمناطق الحدودية
انتشار مدارس تعليم القرآن بدعم من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
قيس سعيد يتسلم وثائق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول
المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني يشيد بالمساعدات الإيرانية للشعب الأفغاني
دعوات إلى الإستمرار بإجراءات كورونا في القصرين رغم تحسن الوضع الوبائي
سلطات الاحتلال تعيد اعتقال الاسير المحرر المصاب لؤي الاشقر في طولكرم
رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب