اللواء يحيى رسول: عملية تصويت القوى الامنية في الانتخابات البرلمانية تجري بإنسيابية عالية

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، أن العملية الانتخابية الخاصة بالتصويت الخاص تجري بانسيابية وسلاسة عاليين، فيما أشار إلى متابعة القائد العام للقوات المسلحة بسير إجرائها.

موقع تابناك الإخباري_وقال رسول في تصريح صحافي "هناك إقبالاً وتوافداً كبيرين على مراكز الاقتراع من قبل منتسبي الأجهزة الامنية للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية".

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع بشكل مباشر عملية التصويت الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك غرف عمليات في قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد، وأن رئيس الوزراء يطلع بشكل مباشر لأدق التفاصيل".

وقال رسول إن "القوات الأمنية قسمت على شكل وجبات للأدلاء باصواتهم، مبينا إن جميع مناطق العراق لم تشهد حظرا للتجوال أو قطعا للطرق في عملية التصويت الخاص".