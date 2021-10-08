النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۸مشاهدات
‍ پ

شقيق محمود العارضة: أسرى "نفق الحرية" استبقوا خُطة الفرار بيوم

كشف شدّاد العارضة، شقيق الأسير محمود العارضة، قائد عملية الهروب من معتقل جلبوع، بداية الشهر الماضي، جانبا من تفاصيل المحاولة.
رمز الخبر: ۵۸۲۶۲
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العارضة، بمنزله في بلدة "عرّابة" جنوبي جنين (شمال).

وأفرجت سلطات الاحتلال، عن شداد العارضة في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد اعتقاله وخضوعه لتحقيق استمر 20 يوما.

وذكر العارضة أنه التقى شقيقه داخل السجن قبيل الإفراج عنه، وأبلغه هذه التفاصيل.

وكشف أن الأسرى، قرروا تبكير تنفيذ خطة الفرار، بيوم، بعد ملاحظة أحد الحراس، رمال من آثار الحفر، في حمّام الزنزانة.

وأوضح أن الخطة كانت تنص على انتقال الأسرى الستة إلى الضفة الغربية مباشرة بعد الفرار، والسلام على أهاليهم ثم الاختفاء منفردين.

ويضيف مستدركا "لكن حدث خلل عندما شاهد أحد السوهيرية (السجانين) ترابا مكان الحفر، فتغيرت الخطة (الهروب) من يوم الثلاثاء إلى يوم الإثنين، خشية الاقتحام والتفتيش".

ويشير إلى أن تغيير الخطة، تسبب لهم بالكثير من العناء، حيث كانت ليلة الهروب "شاقة، واستمروا ساعة ونصف، يحفرون في آخر متر، كي يخرجوا من النفق".

وأضاف أن خللا آخر حصل في عملية الهروب، عندما اعترضت سيارة إسرائيلية اثنين من الأسرى الفارين في الشارع، وكادت تصدم أحدهم، فتم التبليغ عنهم من قبل السائق.

وتابع: "بعد ساعة من الركض، سمعوا (الأسرى الفارون) صوت صافرة الإنذار في السجن (عن بعد)، فتبين لهم أن هروبهم تم اكتشافه".

وقال إن هدف شقيقه محمود العارضة، من الهروب كان "السلام على والدته المتعبة صحيا".

وذكر أن اعتقال شقيقه مع الأسير يعقوب قادري بمدينة الناصرة، كان "بمحض الصدفة عندما أوقفتهما سيارة شرطة إسرائيلية وتعرفت عليهما".

وعن تفاصيل عملية حفر النفق، نقل شداد العارضة عن شقيقه "أنه (محمود) المسؤول الأول والأخير عن عملية الهروب"، وأنه صاحب فكرة الحفر بطريقة هندسية لتجاوز عمليات التفتيش الإسرائيلية.

وأضاف أن شقيقه محمود، اختار مكان حفر النفق بعناية، مضيفا "اختار المكان الذي يقف فيه الشرطي خلال عملية التفتيش، وهو أسفل المغسلة عند باب الحمام (في الزنزانة)".

وأضاف العارضة أن فكرة الحفر بدأت عندما حصل شقيقه محمود على قطعة حديد، استطاع من خلالها قص قطعة باطون بطول 50 سنتمتر وعرض 30سم، خلال 21 يوما، ثم استخدم برغيا لقص طبقة من الصاج (حديد) في 35 يوما، وبعد ذلك اعترضته شبكة من حديد البناء، فقصها بذات البرغي خلال 20 يوما.

وأضاف: "بعد ذلك وجد طبقة من الباطون المسلح، تغلب عليها بما اقتطعه من حديد البناء، ثم وجد منطقة فارغة، وترابا، كان من السهل الحفر خلاله، حتى وصل نهاية النفق".

وقال إن عملية الحفر استمرت "من شهر 12 (ديسمبر/كانون الأول 2020) حتى شهر 9 (سبتمبر/أيلول 2021)".

ويمضي محمود العارضة المسؤول في الجهاد الاسلامي، في السجون الإسرائيلية حكما بالسجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ العام 1996، وأعيد اعتقاله من الفرار الأخير في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويوم 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، تمكن الأسرى محمود ومحمد العارضة، إلى جانب زكريا الزبيدي ويعقوب قادري ومناضل نفيعات وأيهم كممجي، من الفرار عبر نفق حفروه أسفل سجن جلبوع شمالي إسرائيل، لكن أعيد اعتقالهم خلال أسبوعين.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان من بيروت: طهران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
فنان يجسد مدينة الوادي حاضرة الجنوب الشرقي
الإعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات يمنية
عودة الطوابير إلى محطات المحروقات بعد تأخر إصدار جدول الأسعار
شقيق محمود العارضة: أسرى "نفق الحرية" استبقوا خُطة الفرار بيوم
رئيس الجمهورية: خطة التعافي ستعرض فور إنجازها على الحكومة
منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية تدعو البحرين للافراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي
ميقاتي يبحث مع عدد من السفراء والدبلوماسيين سبل دعم لبنان
رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة
تفاؤل بحل قضية الأساتذة المتعاقيدين في التعليم الرسمي
مؤتمر مركز القلب السنوي: التحالف يفاقم معاناة مرضى القلب في ظل صمت دولي
الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى الانطلاقة في دمشق
الحكومة تبحث سبل تحسين الاوضاع المعيشية والخدماتية
النتائج الأولى لانتخابات مجلس المستشارين تظهر تقدم حزب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان
فعالية لوزارة الصحة في غزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
حرائق الغابات شمال مقاطعة قرطبة تدمّر آلاف الهكتارات
اعتصام للمودعين امام مصرف لبنان وتحذيرات من تصعيد الحراك
إعادة تسيير مترو العاصمة بعد توقف لـ 18 شهراً واستلامه من قبل شركة محلية
كيشيدا: قضية المختطفين اليابانيين تظل من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة
أكثر من 80 شهيدا حصيلة جرائم قوى التحالف في صعدة والمناطق الحدودية
بدء إستقبال طلبات تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من غزة
انتشار مدارس تعليم القرآن بدعم من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
تحسن الوضع الوبائي في باجة وإقبال ملحوظ على التلقيح
المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني يشيد بالمساعدات الإيرانية للشعب الأفغاني
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
دعوات إلى الإستمرار بإجراءات كورونا في القصرين رغم تحسن الوضع الوبائي
سلطات الاحتلال تعيد اعتقال الاسير المحرر المصاب لؤي الاشقر في طولكرم
مندوب ايران الدائم في جنيف؛ العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني
الفيلم الايراني "الدفان" يحصد جائزتين في مهرجان كندا السينمائي
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب