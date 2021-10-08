رئيس الجمهورية: خطة التعافي ستعرض فور إنجازها على الحكومة

أكد رئيسُ الجمهورية اللبنانية ميشال عون أمامَ زوارِه انَ خطةَ التعافي الماليةَ والاقتصاديةَ والاجتماعيةَ والمصرفيةَ ستُعرضُ فورَ إنجازِها على مجلسِ الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

موقع تابناك الإخباري_استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات القانونية، ضم المحامي اندرو برنشتاين والمحامية لين عمار، وعرض معهما الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق ان وضعتها الحكومة السابقة وكلف فيها المكتب القانوني للدولة اللبنانية بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وخلال الاجتماع ، اكد الرئيس عون انه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة اخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.

ولفت الرئيس عون لعضوي الوفد الى ان خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير مرفأ بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.

الرئيس عون تلقى رسالة من نظيره الامريكي جو بايدن، شكره فيها على تهنئته بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية.

ومن زوار قصر بعبدا الوزير السابق رمزي مشرفية، الذي عرض ما حققه خلال عمله الوزاري لاسيما البطاقة التمويلية وخطة الرعاية للاسر الأكثر فقرا، إضافة الى معالجة ملف النازحين السوريين.

من جهة اخرى ، منح الرئيس عون الدكتور اللبناني الأصل أرديم باتابوتيان الذي نال جائزة نوبل للطب للعام 2021 عن اكتشافاته في مجال مستقبلات الحرارة واللمس، وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، تقديراً لانجازه العلمي والطبي المميز.