النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة

اكّدَ رئيسُ اتفاقِ صيانةِ سفينة صافر، إبراهيم السراجي أنَّ ماوردَ على لسانِه بشأنِ أسبابِ تعثّرِ اتفاقِ صيانةِ خزّانِ صافر في مجلةِ نيويوركر الأمريكية تمَّ تحريفُه بنسبةِ 100 %.
رمز الخبر: ۵۸۲۵۸
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال السراجي انَّ المجلّةَ الأمريكيةَ تعمّدت اجتزاءَ وتحريفَ الإجاباتِ لتغييبِ الحقيقةِ مؤكّدًا اصدارَ بيانٍ خلال الساعاتِ المقبلة يتضمنُ النصوصَ الأصلية َللمقابلةِ وكيف تمَّ تحريفُها من قبلِ مجلّةِ نيويوركر الأمريكية.

وأضاف السراجي انّه سيرسلُ توضيحاً للمجلّةِ الأمريكيةِ ويطالبُها بحقِّ الردِّ لنشرِه في المساحةِ نفسِها، او سيلجـأُ لمقاضاتِها أمامَ المحاكمِ المختصّة.

كما كذَّبت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، ما ورد في مجلة "نيويوركر" الأمريكية من تحريف على لسان رئيس اللجنة إبراهيم السراجي، بشأن أسباب تعثر إتفاق صيانة الخزان صافر.

واستنكرت اللجنة في بيان إقدام المجلة الأمريكية على تضليل الرأي العام من خلال تحريف حوار مع رئيس اللجنة، وطالبتة المجلة، بالاعتذار ونشر التوضيح بالمساحة نفسها عملاً بحق الرد، مع الاحتفاظ بالحق في مقاضاتها أمام المحاكم المختصة.

وأوضحت اللجنة تحريف إجابات الرئيس، وهي على الشكل التالي:

أولاً:

الإجابة المحرفة: لن نسمح بتفريغ النفط من خزان صافر حتى يتم تحقيق السلام.

السؤال الأصلي: هل توافقون على تفريغ خزان صافر من النفط؟

النص الأصلي للإجابة: مسألة تفريغ الخزان ليست من اختصاصنا كون اللجنة معنية فقط بالإشراف على تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم للخزان، الموقع مع الأمم المتحدة، لكني شخصياً لا أعتقد أن القيادة السياسية ستمانع إذا كان ذلك سيؤدي لاستخدام إيرادات بيع النفط المتواجد في خزان صافر، في صرف مرتبات موظفي الدولة.

ثانياً:

الإجابة المحرفة: يبدو أن رئيس اللجنة يؤكد أن الخزان كان يستخدم كسلاح "سواء كان الخزان جديداً أو متهالكاً، لا يزال بإمكاننا استخدامها عسكرياً للدفاع عن الحديدة، وهذا لن يتغير سواء نفذت الأمم المتحدة الاتفاق أم لا".

السؤال الأصلي: يقال إنكم تعرقلون صيانة الخزان لأنكم تريدون استخدامه كسلاح؟

النص الأصلي للإجابة: نحن لم ولن نستخدم الخزان كسلاح، وهذا الاتهام غير منطقي، ويستخدم لتبرير عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق الصيانة، لأن أي طرف لو أراد استخدام الخزان كسلاح، فإن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لن يغير في ذلك أي شيء.

ثالثاً:

الإجابة المحرفة: أخبرني رئيس اللجنة أن إيران قدمت عرضاً لحل مشكلة خزان صافر للدبلوماسيين ولم تقدمه للجنة.

السؤال الأصلي: ما صحة وجود عرض إيراني لحل مشكلة خزان صافر؟

النص الأصلي للإجابة: لا علم لدينا بوجود أي عرض إيراني ولم نتسلّم أي شيء من هذا القبيل.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
عبد اللهيان من بيروت: طهران مستعدة لمساعدة لبنان بحال طلب منها
فنان يجسد مدينة الوادي حاضرة الجنوب الشرقي
الإعصار "شاهين" يهدد 6 محافظات يمنية
عودة الطوابير إلى محطات المحروقات بعد تأخر إصدار جدول الأسعار
شقيق محمود العارضة: أسرى "نفق الحرية" استبقوا خُطة الفرار بيوم
رئيس الجمهورية: خطة التعافي ستعرض فور إنجازها على الحكومة
منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية تدعو البحرين للافراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي
ميقاتي يبحث مع عدد من السفراء والدبلوماسيين سبل دعم لبنان
رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة
تفاؤل بحل قضية الأساتذة المتعاقيدين في التعليم الرسمي
مؤتمر مركز القلب السنوي: التحالف يفاقم معاناة مرضى القلب في ظل صمت دولي
الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى الانطلاقة في دمشق
الحكومة تبحث سبل تحسين الاوضاع المعيشية والخدماتية
النتائج الأولى لانتخابات مجلس المستشارين تظهر تقدم حزب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش
برنامج الأغذية العالمي يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان
فعالية لوزارة الصحة في غزة للكشف المبكر عن سرطان الثدي
حرائق الغابات شمال مقاطعة قرطبة تدمّر آلاف الهكتارات
اعتصام للمودعين امام مصرف لبنان وتحذيرات من تصعيد الحراك
إعادة تسيير مترو العاصمة بعد توقف لـ 18 شهراً واستلامه من قبل شركة محلية
كيشيدا: قضية المختطفين اليابانيين تظل من الأولويات القصوى للحكومة الجديدة
أكثر من 80 شهيدا حصيلة جرائم قوى التحالف في صعدة والمناطق الحدودية
بدء إستقبال طلبات تصاريح العمل داخل الخط الأخضر من غزة
انتشار مدارس تعليم القرآن بدعم من قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
تحسن الوضع الوبائي في باجة وإقبال ملحوظ على التلقيح
المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني يشيد بالمساعدات الإيرانية للشعب الأفغاني
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
دعوات إلى الإستمرار بإجراءات كورونا في القصرين رغم تحسن الوضع الوبائي
سلطات الاحتلال تعيد اعتقال الاسير المحرر المصاب لؤي الاشقر في طولكرم
مندوب ايران الدائم في جنيف؛ العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني
الفيلم الايراني "الدفان" يحصد جائزتين في مهرجان كندا السينمائي
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب