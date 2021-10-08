رئيس اتفاق صيانة صافر: مجلة "نيويوركر" الأميركية حرفت الإجابات لتغييب الحقيقة

اكّدَ رئيسُ اتفاقِ صيانةِ سفينة صافر، إبراهيم السراجي أنَّ ماوردَ على لسانِه بشأنِ أسبابِ تعثّرِ اتفاقِ صيانةِ خزّانِ صافر في مجلةِ نيويوركر الأمريكية تمَّ تحريفُه بنسبةِ 100 %.

موقع تابناك الإخباري_وقال السراجي انَّ المجلّةَ الأمريكيةَ تعمّدت اجتزاءَ وتحريفَ الإجاباتِ لتغييبِ الحقيقةِ مؤكّدًا اصدارَ بيانٍ خلال الساعاتِ المقبلة يتضمنُ النصوصَ الأصلية َللمقابلةِ وكيف تمَّ تحريفُها من قبلِ مجلّةِ نيويوركر الأمريكية.

وأضاف السراجي انّه سيرسلُ توضيحاً للمجلّةِ الأمريكيةِ ويطالبُها بحقِّ الردِّ لنشرِه في المساحةِ نفسِها، او سيلجـأُ لمقاضاتِها أمامَ المحاكمِ المختصّة.

كما كذَّبت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر، ما ورد في مجلة "نيويوركر" الأمريكية من تحريف على لسان رئيس اللجنة إبراهيم السراجي، بشأن أسباب تعثر إتفاق صيانة الخزان صافر.

واستنكرت اللجنة في بيان إقدام المجلة الأمريكية على تضليل الرأي العام من خلال تحريف حوار مع رئيس اللجنة، وطالبتة المجلة، بالاعتذار ونشر التوضيح بالمساحة نفسها عملاً بحق الرد، مع الاحتفاظ بالحق في مقاضاتها أمام المحاكم المختصة.

وأوضحت اللجنة تحريف إجابات الرئيس، وهي على الشكل التالي:

أولاً:

الإجابة المحرفة: لن نسمح بتفريغ النفط من خزان صافر حتى يتم تحقيق السلام.

السؤال الأصلي: هل توافقون على تفريغ خزان صافر من النفط؟

النص الأصلي للإجابة: مسألة تفريغ الخزان ليست من اختصاصنا كون اللجنة معنية فقط بالإشراف على تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم للخزان، الموقع مع الأمم المتحدة، لكني شخصياً لا أعتقد أن القيادة السياسية ستمانع إذا كان ذلك سيؤدي لاستخدام إيرادات بيع النفط المتواجد في خزان صافر، في صرف مرتبات موظفي الدولة.

ثانياً:

الإجابة المحرفة: يبدو أن رئيس اللجنة يؤكد أن الخزان كان يستخدم كسلاح "سواء كان الخزان جديداً أو متهالكاً، لا يزال بإمكاننا استخدامها عسكرياً للدفاع عن الحديدة، وهذا لن يتغير سواء نفذت الأمم المتحدة الاتفاق أم لا".

السؤال الأصلي: يقال إنكم تعرقلون صيانة الخزان لأنكم تريدون استخدامه كسلاح؟

النص الأصلي للإجابة: نحن لم ولن نستخدم الخزان كسلاح، وهذا الاتهام غير منطقي، ويستخدم لتبرير عدم التزام الأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق الصيانة، لأن أي طرف لو أراد استخدام الخزان كسلاح، فإن تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لن يغير في ذلك أي شيء.

ثالثاً:

الإجابة المحرفة: أخبرني رئيس اللجنة أن إيران قدمت عرضاً لحل مشكلة خزان صافر للدبلوماسيين ولم تقدمه للجنة.

السؤال الأصلي: ما صحة وجود عرض إيراني لحل مشكلة خزان صافر؟

النص الأصلي للإجابة: لا علم لدينا بوجود أي عرض إيراني ولم نتسلّم أي شيء من هذا القبيل.