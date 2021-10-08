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مؤتمر مركز القلب السنوي: التحالف يفاقم معاناة مرضى القلب في ظل صمت دولي

تواصلت في العاصمة اليمنية صنعاء أعمال مؤتمر مركز القلب السنوي والمؤتمر اليمني الثالث للتصوير التشخيصي، الذي يناقش مستجدات أمراض القلب.
رمز الخبر: ۵۸۲۵۶
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأكد الدكتور عبد الملك جحاف مدير مستشفى الثورة أن "هذا المؤتمر ينعقد في ظل ظروف
استثنائية وهي العدوان والحصار المستمر على اليمن، مشيراً إلى أن الحصار قد أتى على مختلف الخدمات الطبية ومنها مرضى القلب، الذين يعانون من نقص الأدوية التي منع العدوان استيرادها، وهناك بعض المستلزمات في القسطرة وبعض التجهيزات نجد صعوبة كبيرة في تواجدها نتيجة لتحالف العدوان الذي يمنع استيرادها".

وقال جحاف في تصريح خاص لتابناك ن هذا المؤتمر "ينعقد بمشاركة حوالي 750 شخصاً من مختلف أنحاء اليمن الذين قدموا من محافظات متعددة، كما أجريت محاضرات بالتواصل المباشر من الهند ومصر وغيرها من الدول، متمنياً أن تكون النتيجة مثمرة و تعود بالفائدة على اليمن برمته".

من جانبه قال استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية الدكتور نبيل المضواحي إن "الهدف من انعقاد هذا المؤتمر هو من أجل الرقي بالخدمة الطبية باليمن ولا سيما في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الشعب اليمني، مؤكداً أن هذا هو المؤتمر الأول لمركز جراحة القلب في اليمن، وهو خطوة لانعقاد مؤتمرات أخرى في قادم الأيام".

وأوضح الدكتور المضواحي أن" العدوان والحصار سبب معاناة لليمنيين وعلى رأس ذلك انعدام الأدوية، كما أن هذا العدوان يتواصل في ظل صمت دولي وأممي وهو فضيحة لهم".

بدوره قال استشاري أمراض وزراعة الكلى الدكتور نجيب أبو أصبع إن" هذا المؤتمر الأول لمركز القلب في مستشفى الثورة بصنعاء حيث طرحت الكثير من المواضيع المتعددة التي شارك فيها معظم الباحثين، وناقش مواضيع في ظل الحرب ونقص الأدوية، مؤكداً أن مرضى القلب يعانون كثيراً جراء استمرار العدوان والحصار".

وكان وزير الصحة الدكتور طه المتوكل قد افتتح المؤتمر الثلاثاء 5 أكتوبر تشرين الأول 2021، مؤكداً أن انعقاده يعتبر صورة من صور الصمود في وجه العدوان، وتأكيداً على أن الشعب اليمني حاضر بعلمائه وكوادره الطبية.

وأشار الوزير المتوكل إلى أن "اليمن يعاني من شحة المعدات والدعامات القلبية نتيجة استمرار دول العدوان في منع دخول هذه الأجهزة القلبية إلى البلد".

 

         

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