الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى الانطلاقة في دمشق

موقع تابناك الإخباري_تجمعهم المقاومة ولا تفرقهم المحن في الذكرى السنوية لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي التقى جمع رسمي و شعبي فلسطيني و سوري و عراقي في دمشق اللقاء كان فرصة لتجديد العهد بالتمسك بنهج محور المقاومة وحفظ دماء الشهداء و الوفاء لها مهما كانت الأثمان
وفي كلمة مباشرة أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة عدم الخضوع للعدو و مواجهته بكل السبل.
هناك الكثير من الاستحقاقات القادمة والعديد من المواجهات التي ستخوضها فصائل المقاومة يؤكد قادتها على عزيمة لا تلين و إصرار على كسر شوكة العدو عند كل مواجهة.
من حفر النفق و سيف القدس في فلسطين إلى محاربة الإرهاب في سوريا و جولات كسر الحصار الجائر، معارك متشابه ذات أوجه مختلفة الثابت الوحيد فيها هي الخواتيم المذيلة بالانتصار.