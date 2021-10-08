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النتائج الأولى لانتخابات مجلس المستشارين تظهر تقدم حزب رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش

أظهرت النتائج المؤقتة للاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه رئيس الحكومة المكلف عزيز أخنوش، الاقتراع بحصوله على 27 مقعدا.
رمز الخبر: ۵۸۲۵۳
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 19 مقعدا، تلاه حزب الاستقلال بـ17 مقعدا، وهو نفس الترتيب في نتائج الانتخابات التشريعية، لثلاثي ائتلاف الأغلبية الجديد. كما حلّ حزب الحركة الشعبية رابعا بـ12 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تمكن من الحصول على 8 مقاعد.

وكانت انتخابات مجلس المستشارين؛ الغرفة الثانية بالبرلمان، قد اجريت أمس الثلاثاء، لانتخاب 120 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد.

ويتوزع هؤلاء الأعضاء على 72 عضوا يمثلون البلديات، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون أرباب العمل، و20 عضوا يمثلون عمال القطاع الخاص (النقابات).

وتجري الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر كل 6 سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية‫ (البلدية) التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول الماضي، وممثلو المأجورين (الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص) من النقابات، وكذا أعضاء الغرف المهنية الذين انُتخبوا في أغسطس/أب الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل (النقابات).

وتعتبر هذه ثان انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد أعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضوا.

وبلغت نسب المشاركة في هذه الاستحقاقات 95.95 بالمئة، بالنسبة للهيئة الناخبة للمجالس الجهوية، و92.68 بالمئة في ما يتعلق بالهيئة الناخبة لمجالس الجماعات والعمالات والأقاليم، و83.45 بالمئة في ما يخص الهيئة الناخبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات، و97.74 بالمئة بالنسبة للهيئة الناخبة لغرف الصناعة التقليدية.

 

         

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