وزير النفط يؤكد سعي العراق لتوليد 7500 ميغاواط من الطاقة البديلة

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، سعي العراق لتوليد 7500 ميغاواط من الطاقة البديلة، فيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي استعداد بلاده لتلبية حاجة العراق من الطاقة المتجددة.

موقع تابناك الإخباري_وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي ورئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، اليوم الأربعاء، إن "العراق التزم بعدة برامج لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة"، مبينا أن "مشروع بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة الذي وقعه العراق والإمارات اليوم ستليه مشاريع أخرى".

وأضاف وزير نفط العراق أن "العراق يعمل على توليد 7500 ميغاواط من الطاقة المتجددة".

بدورها، أكدت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار خلال المؤتمر، أن "عقد تنفيذ المحطّات الكهروشمسية سيعمل على توليد ألفي ميغاواط"، مشيرة الى أن "المستثمرين يضخون أموالاً ضخمة في العراق والأمر يصب بصالح الاقتصاد".

وتابعت النجار أن "العقد الحالي سيعمل على تلبية 20% من الحاجة المخطط لها للطاقة المتجددة".

فيما أبدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي استعداد بلاده لتلبية حاجة العراق من الطاقة المتجددة"، موضحا أن "للعراق والعراقيين فضلا على الإمارات بمراحل بنائها الأولى".

واستطرد قائلا "إننا ملتزمون بتنفيذ أكبر مشروع للمحطات الكهروشمسية في العراق".

ووقع العراق والإمارات اليوم الأربعاء، عقداً لبناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

يذكر أن وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات العربية سهيل محمد المزروعي وصل اليوم الى بغداد، حيث كان باستقباله وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل.



