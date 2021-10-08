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القوات الأمنية تنفذ خطة انتشار خاصة في بغداد والمحافظات لحماية الانتخابات العراقية

بدأت القوات الأمنية العراقية تنفيذ خطة انتشار خاصة في بغداد والمحافظات بهدف توفير الحماية لنحو  8 الاف مركز انتخابي تضم أكثر من 55 ألف محطة اقتراع، و681 مركز اقتراع و2880 محطة اقتراع للتصويت الخاص.
رمز الخبر: ۵۸۲۴۸
تأريخ النشر: 07 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وانتهت مهلة الناخبين لتحديث البيانات الانتخابية، وتقول المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها سلمت أكثر من 14 مليون بطاقة من أصل نحو 24 مليون ناخب يحق لهم الاقتراع.

وشكلت الحكومة العراقية لجنة أمنية عليا للانتخابات، وأعلنت هذه اللجنة عن مجموعة من الاجراءات الأمنية ستبلغ ذروتها مساء يوم السبت باغلاق المنافذ الجوية والبرية ومنع التجوال بين المحافظات في المدن الكبرى، ووقف حركة المطارات والقطارات.

وتتولى اللجنة الأمنية حماية مراكز الاقتراع وتنظيم الدخول اليها ومنع التجاوزات.

وتنشر بعثة الأمم المتحدة في العراق نحو 900 مراقب دولي استقدمتهم على حساب الحكومة العراقية وبناء لطلبها من أجل مراقبة العملية الانتخابية. وقالت رئيسة البعثة جنين بلاسخارت إن الهدف من نشر المراقبين هو منع التزوير ومنع تكرار عمليات التزوير التي تمت في انتخابات 2018.

وتجري الانتخابات البرلمانية العراقية في ظروف صحية حرجة جراء تفشي جائحة كورونا في بلد يعاني من تردي الخدمات الصحية واحجام المواطنين عن أخذ اللقحات.

ويتنافس اكثر من 3 الاف مرشح منهم 951 إمرأة في 83 دائرة للفوز بـ 329 مقعدا يمثلون 276 حزبا و44 تحالفا سياسية.

ومن المقرر أن يجري التصويت الخاص قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع، ويشمل أفراد مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في العراق، الذي يبلغ عددهم حوالي مليون و76  الف ناخب سيصوتون في أكثر من 2500 محطة اقتراع.

 

         

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