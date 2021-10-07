وزير العلوم الايراني: نعمل على حيازة تقنيات حديثة والحد من بيع المواد الخام

إنه الى جانب وضع حد لتصدير المواد الخام وحيازة تقنيات حديثة ينبغي إعداد الكوادر العلمية في البلاد بصورة مطلوبة.

أكد وزير العلوم الايراني محمد علي زلفي ان جامعات البلاد تعمل على حيازة معارف وتقنيات حديثة كما ينبغي وضع حد من بيع المواد الخام.

وقال زلفي، في تصريحه خلال مراسم الترحيب بالرئيس الجديد وتوديع الرئيس السابق لجامعة اميركبير اليوم الاربعاء، إنه ينبغي الوصول الى تقنية نستطيع من خلالها تصدير 50 ملي ليتر بقيمة 500 دولار بدلا من تصدير برميل نفط خام بقيمة 70 دولار.

واضاف: إنه الى جانب وضع حد لتصدير المواد الخام وحيازة تقنيات حديثة ينبغي إعداد الكوادر العلمية في البلاد بصورة مطلوبة.

ونوه الى ان جامعات البلاد تنشط حاليا في حيازة معارف جديدة الى جانب إدخال تقنيات حديثة الى البلاد.