برلماني ايراني: على بعض قادة بلدان الجوار التحلي باليقظة ازاء مخططات الكيان الصهيوني

وأكد على ضرورة تحلي بعض قادة بلدان الجوار باليقظة والوعي واتخاذ قرارات صحيحة وأن لايسقطوا في حبائل أعداء ايران اللدودين.

أكد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانیة الايرانية حسين محمد صالحي داراني على ضرورة أن يتحلى بعض قادة بلدان الجوار باليقظة ازاء مخططات الكيان الصهيوني وعدم السقوط في فخاخه.

حسین محمد صالحي داراني، في تصريح صحفي يوم الاربعاء، إن الكيان الصهيوني الذي يفتقد للشرعية على الصعيد العالمي يسعى لتقويض الامن في غرب آسيا وخطواته مدانة.

وأكد على ضرورة تحلي بعض قادة بلدان الجوار باليقظة والوعي واتخاذ قرارات صحيحة وأن لايسقطوا في حبائل أعداء ايران اللدودين.

وشدد: إن النواب يحافظون على وحدة أراضي البلاد كما ان اي تهديدات واعتداءات مدانة وعلى الجميع احترامها.

ووصف الاقتدار الايراني على الصعيد الامني يساهم في ارساء الامن على الصعيد الاقليمي.