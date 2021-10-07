نائب وزير الطرق يشرح تفاصيل اتفاق الترانزيت بين ايران وارمينيا

وصرح خادمي بانه اكد خلال المباحثات مع المسؤولين بجمهورية ارمينيا، على استعداد ايران لتقديم الدعم والتعاون من اجل تسريع وتيرة المراحل التنفيذية لهذا المشروع.

قدم نائب وزير الطرق واعمار المدن "خير الله خادمي"، شرحا بشان تفاصيل الاتفاق الموقع بين ايران وارمينيا لتعزيز البنى التحتية في مجال ترانزيت السلع.

وفي تصريح لمراسل ارنا يوم الاربعاء، اكد خادمي انه سيتم بناء على هذا الاتفاق انشاء طريق ترانزيت جديد في غضون شهر واحد داخل الاراضي الارمينية، ليتم تسهيل عملية عبور الشاحنات الايرانية؛ وبما يغنيها عن استخدام الطرق السابقة ودفع الضرائب الاضافية الى سلطات باكو.

واشار نائب وزير الطرق الى زيارته الاخيرة لجمهورية ارمينيا ومباحثاته "الجيدة" مع المسؤولين المعنيين في هذا البلد حول ظروف الطرق السريعة بما في ذلك الطريق الذي يصل حدود "نوردوز" الايرانية بمدينة يريفان.

ولفت بانه تم خلال هذه المباحثات وضع اليات مناسبة لانشاء طريق جديد من شأنه ان يحل المشاكل الحالية لسواق الشاحنات الايرانية عند استخدامهم طريق "غوريس" – "قابان" بمسافة 21 كم داخل الاراضي الاذربيجانية؛ مبينا ان سلطات هذا البلد تفرض على السواق الايرانيين ان يدفعوا ضرائب اضافية.

وصرح خادمي بانه اكد خلال المباحثات مع المسؤولين بجمهورية ارمينيا، على استعداد ايران لتقديم الدعم والتعاون من اجل تسريع وتيرة المراحل التنفيذية لهذا المشروع.