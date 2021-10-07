النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۶مشاهدات
‍ پ

دبلوماسي ايراني في الامم المتحدة: النزعة الاحادية اخطر من كورونا

اعتقد ان عدم ادراج عنصر بهذه الاهمية في تقارير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة يعد فراغا جادا ومهما لا يقتصر فقط على هذين التقريرين وان هذا النقص ملموس في غالبية تقارير الامين العام حول القضايا ذات الصلة.
رمز الخبر: ۵۸۲۴۰
تأريخ النشر: 07 October 2021

اشار مستشار ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة علي حاجي لاري الى ان العالم اليوم يواجه المرضين الفتاكين كورونا والنزعة الاحادية، معتبرا النزعة الاحادية بانها اخطر من كورونا.

وقال حاجي لاري في كلمته الاربعاء خلال اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول القضايا المشتركة لاقتلاع الفقر والمجاعة وكذلك تحقيق الامن الغذائي: ان تقارير منظمة الامم المتحدة حول الفقر والمجاعة وعدم الامن الغذائي، وبسبب بعض الاعتبارات السياسية غير المبررة، قد اغلقت عينيها على الحقائق ومنها الانتشار المرضي للنزعة الاحادية.

واضاف: رغم ان الكثير من اسباب وعوامل الاوضاع المتدهورة الراهنة في العالم في مجال مكافحة الفقر والمجاعة وعدم الامن الغذائي قد تم ابرازها في المتقارير ذات الصلة للامين العام ومع ان انتهاج التعددية قد تمت التوصية به كوصفة للخروج من الاوضاع الراهنة، ولكن للاسف لم تتم ادنى اشارة في اي من هذه التقارير الى موضوع الاجراءات الاحادية اللامشروعة القسرية واعمال الحظر غير القانونية ضد الدول النامية والتاثيرات الهدامة لمثل هذه الاجراءات والاعمال على تدهور اوضاع الفقر والمجاعة.

واضاف: اعتقد ان عدم ادراج عنصر بهذه الاهمية في تقارير الامين العام لمنظمة الامم المتحدة يعد فراغا جادا ومهما لا يقتصر فقط على هذين التقريرين وان هذا النقص ملموس في غالبية تقارير الامين العام حول القضايا ذات الصلة.

واكد بانه لو كانت هنالك صدقية حقا في الادعاء بضرورة اقتلاع الفقر والمجاعة فانه يجب ادراج وابراز الدور الهدام للاجراءات الاحادية القسرية في مثل هذه التقارير لانه من الواضح حينما تكون الاجراءات الاحادية المرضية واللامشرعة مستمرة فلا يوجد هنالك اي افق محدد وباعث على الامل خاصة فيما يتعلق بمحو اللامساواة والفقر والمجاعة.

واضاف حاجي لاري: ان تقارير الامين العام تؤكد بان الافراد الذين واجهوا الفقر والمجاعة في العام 2020 قد ازداد عددهم بصورة ملحوظة مع ازدياد تفشي فيروس كورونا لكننا نعتقد بان كورونا ليس السبب الوحيد لظهور مثل هذه الظروف وهنالك عوامل اخرى مؤثرة في ايجاد واستمرار هذه الاوضاع المقلقة والتي لم تتم الاشارة اليها للاسف في تقارير الامين العام للامم المتحدة بسبب بعض الاعتبارات السياسية غير المبررة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب وزير الطرق يشرح تفاصيل اتفاق الترانزيت بين ايران وارمينيا
دبلوماسي ايراني في الامم المتحدة: النزعة الاحادية اخطر من كورونا
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
موسكو تهدد بإغلاق السفارة الأميركية إثر توتر دبلوماسي مع واشنطن
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
نائب وزير الخارجية الايراني: تربطنا علاقة صداقة قوية مع سلطنة عمان
مندوب ايران الدائم في جنيف؛ العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني
الزهار: حركة الجهاد الاسلامي انطلقت لتحرير فلسطين وطرد المحتلّين
بلينكن: من مصلحة كل من واشنطن وموسكو إحياء الملف النووي الايراني
الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية
الأدميرال فدوي يصف التهديدات الإسرائيلية لإيران بالتراهات
الفيلم الايراني "الدفان" يحصد جائزتين في مهرجان كندا السينمائي
الكيان الصهيوني يعيش مأزق وجودي يحاول انقاذ نفسه عبر اشعال نيران الحرب في المنطقة
رئيسي يعزي بوفاة عقيلة الامام موسى الصدر
الشيخ عيسى قاسم يستنكر افتتاح سفارة للعدو الاسرائيلي في المنامة
بالصورة: إقامة مراسم العزاء بذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) بحضور الإمام الخامنئي
العامري: الانتخابات المقبلة معركة قاسية وندعو الى انتخاب الحريص على السيادة
سفارة طهران في باكو: إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة بسبب كورونا وجهود دبلوماسية لإعادة فتحه
سفيرة ايران بالامم المتحدة: لا ينبغي ربط الارهاب باي دين وشعب وقومية
نتوقع من روسيا ابداء الحساسية اللازمة تجاه تواجد الارهابيين في المنطقة
أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب
مساعد وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره الباکستاني
حركة الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى انطلاقتها اليوم باحتفال رئيسي في غزة وبيروت ودمشق
مساعد الخارجية: الحكومة الايرانية تتبنى سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار كرؤية استراتيجية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو
إيران لخصومها: حذارِ العبث بالحدود
ايران تحتل المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الحرة
إيران تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎
الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي لأول مرة منذ 2018
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب