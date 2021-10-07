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تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني

وأوضح أن مسؤوليات محافظ البنك المركزي تتمثل في الحفاظ على قيمة الأموال والحد من التضخم ، والائتمان المباشر للأنشطة الإنتاجية ، ومراقبة الشبكة المصرفية بشكل فعال.
رمز الخبر: ۵۸۲۳۷
تأريخ النشر: 07 October 2021

جرى يوم الأربعاء، بعد تصويت مجلس الوزراء تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني.

ویذکر أنه كتب "سيد احسان خاندوزي" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مع تصويت مجلس الوزراء اليوم الاربعاء تم تعيين"علي صالح أبادي "محافظا للبنك المركزي.

وأوضح أن مسؤوليات محافظ البنك المركزي تتمثل في الحفاظ على قيمة الأموال والحد من التضخم ، والائتمان المباشر للأنشطة الإنتاجية ، ومراقبة الشبكة المصرفية بشكل فعال.

ويحمل علي صالح أبادي شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية بجامعة طهران وتم تعيينه في عام 2005 أمينًا عامًا لمنظمة سماسرة بورصة طهران ، وفي نفس الوقت مع الموافقة على قانون سوق الأوراق المالية ، تم تعيينه أمينًا عامًا لبورصة طهران. في يونيو 2006 ، بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية والبورصة ، تم انتخابه من قبل المجلس الأعلى للبورصة كرئيس لمنظمة البورصة، وكان مسؤولاً عن قيادة سوق رأس المال في البلاد لعقد من الزمن.

وهو حاليا عضو في اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) ماليزيا.

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