نائب وزير الخارجية الايراني: تربطنا علاقة صداقة قوية مع سلطنة عمان

ووصف وزير الخارجية العماني في تصريحاته العلاقات بين الجارتين بأنها مبنية على الثقة، كما وصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها دولة محورية في المنطقة.

اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، علي باقري، اليوم الاربعاء، لوزير الخارجية العماني، على علاقة الصداقة القوية بين البلدين.

ویذکر ان نائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري، واصل رحلته الاقليمية، والتقى بوزير خارجية سلطنة العمانية، بدر البوسعيدي، اليوم الاربعاء 6 اكتوبر، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في المنطقة.

وتأكيدًا على سياسة الحكومة الجديدة المتمثلة في بناء مزيد من العلاقات مع جيرانها ، وصف نائب وزير الخارجية الايراني العلاقات مع عُمان بالصداقة المثالية.

ووصف وزير الخارجية العماني في تصريحاته العلاقات بين الجارتين بأنها مبنية على الثقة، كما وصف الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها دولة محورية في المنطقة.

كما التقى باقري نظيره العماني، الشيخ خليفة الحارثي، وتشاور معه، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تحسين العلاقات في كافة القطاعات وخاصة في القطاع الاقتصادي.