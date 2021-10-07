النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۶مشاهدات
‍ پ

مندوب ايران الدائم في جنيف؛ العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني

وشدد بقائي حمانه على أن العقوبات الاحادية الجانب وضعت جهود العديد من الجهات الانسانية لتلبية احتياجات النازحين في خطر شديد وليست متاحة بالفعل لطالبي اللجوء والمشردين في الوقت المناسب".
رمز الخبر: ۵۸۲۳۵
تأريخ النشر: 07 October 2021

اكد سفير ومندوب ايران الدائم لدى مكتب منظمة الامم المتحدة في جنيف ان العقوبات الامريكية القاسية تحول دون تحقيق مبدأ التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني.

ویذکر انه على هامش الاجتماع الثاني والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، قدم بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوض السامي لشؤون اللاجئين ، فيليبو غراندي ، تقريرا عن جهود المنظمة الأخيرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

تحدث إسماعيل بقائي حمانه ، السفير والممثل الدائم لبلدنا لدى الامم المتحدة في جنيف ، في الاجتماع عن الحاجة إلى حكومة شاملة تمثل جميع الافغان، بما في ذلك جميع الأعراق والاديان، وتحترم حقوق الإنسان والسلوك القائم على حسن الجوار.

وفي اشار إلى التبعات السلبية للتدخل العسكري في افغانستان، قال: "الشعب الافغاني يستحق التفهم والدعم الدوليين في مثل هذا الوضع في افغانستان، لن تحل اي مساعدات انسانية محل السلام والاستقرار الدائمين في افغانستان، ويجب على المجتمع الدولي ان يفي بشكل مناسب بمسؤوليته عن حماية الشعب الافغاني".

واضاف المندوب الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف: "الآثار السلبية للعقوبات الامريكية القمعية تؤثر على قدرة الدول المضيفة على دعم اللاجئين الافغان وتحول دون تحقيق مبدأ التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني".

وشدد بقائي حمانه على أن العقوبات الاحادية الجانب وضعت جهود العديد من الجهات الانسانية لتلبية احتياجات النازحين في خطر شديد وليست متاحة بالفعل لطالبي اللجوء والمشردين في الوقت المناسب".

وقال: "إذا لم تستطع الولايات المتحدة حل المشكلة، فلا تزيد هذه الاضرار على الأقل".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نائب وزير الطرق يشرح تفاصيل اتفاق الترانزيت بين ايران وارمينيا
دبلوماسي ايراني في الامم المتحدة: النزعة الاحادية اخطر من كورونا
ايران تلتزم بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة تنفيذ الاطراف الاخرى التزاماتها
موسكو تهدد بإغلاق السفارة الأميركية إثر توتر دبلوماسي مع واشنطن
تعيين "علي صالح آبادي" محافظا جديدا للبنك المركزي الإيراني
نائب وزير الخارجية الايراني: تربطنا علاقة صداقة قوية مع سلطنة عمان
مندوب ايران الدائم في جنيف؛ العقوبات الامريكية تمنع تحقيق التضامن الانساني في مساعدة الشعب الافغاني
الزهار: حركة الجهاد الاسلامي انطلقت لتحرير فلسطين وطرد المحتلّين
بلينكن: من مصلحة كل من واشنطن وموسكو إحياء الملف النووي الايراني
الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية
الأدميرال فدوي يصف التهديدات الإسرائيلية لإيران بالتراهات
الفيلم الايراني "الدفان" يحصد جائزتين في مهرجان كندا السينمائي
الكيان الصهيوني يعيش مأزق وجودي يحاول انقاذ نفسه عبر اشعال نيران الحرب في المنطقة
رئيسي يعزي بوفاة عقيلة الامام موسى الصدر
الشيخ عيسى قاسم يستنكر افتتاح سفارة للعدو الاسرائيلي في المنامة
بالصورة: إقامة مراسم العزاء بذكرى رحيل الرسول الأعظم (ص) بحضور الإمام الخامنئي
العامري: الانتخابات المقبلة معركة قاسية وندعو الى انتخاب الحريص على السيادة
سفارة طهران في باكو: إغلاق مكتب ممثل قائد الثورة بسبب كورونا وجهود دبلوماسية لإعادة فتحه
سفيرة ايران بالامم المتحدة: لا ينبغي ربط الارهاب باي دين وشعب وقومية
نتوقع من روسيا ابداء الحساسية اللازمة تجاه تواجد الارهابيين في المنطقة
أوليانوف: استئناف محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي في المستقبل القريب
مساعد وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره الباکستاني
حركة الجهاد الإسلامي تحيي ذكرى انطلاقتها اليوم باحتفال رئيسي في غزة وبيروت ودمشق
مساعد الخارجية: الحكومة الايرانية تتبنى سياسة تعزيز العلاقات مع الجوار كرؤية استراتيجية
تخت روانجي: اجراءات الحظر هي بمثابة اعمال ارهابية
السفارة الايرانية في اذربيجان تُفنّد مزاعم اغلاق مكتب قائد الثورة في باكو
إيران لخصومها: حذارِ العبث بالحدود
ايران تحتل المركز الثالث في بطولة العالم للمصارعة الحرة
إيران تواصل إرسال مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأفغاني‎‎
الولايات المتحدة تكشف عن حجم مخزونها النووي لأول مرة منذ 2018
پرطرفدارترین عناوین
5 اصابات جراء قمع الاحتلال لمسيرة في بيت دجن شرق نابلس
27 % من المحطات باتت من دون بنزين ووضع سائقين عسكريين في حال تأهب