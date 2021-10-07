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الرئيس الايراني يؤكد على توجيه طاقات الدولة لبناء الوحدات السكنية

"ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة قدرات الدولة في مجال الإسكان من أجل معالجة هموم الناس وخاصة الشباب، وتسهيل زواجهم".
رمز الخبر: ۵۸۲۳۱
تأريخ النشر: 07 October 2021

اكد الرئيس الايراني ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة طاقات الدولة في مجال الإسكان لمعالجة هموم الناس وخاصة الشباب.

ویذکر انه تم خلال الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للإسكان ، الذي عقد بعد ظهر يوم الاربعاء ، برئاسة حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي ، التأكيد على ضرورة تعاون كافة المؤسسات وتفعيل قدرات الدولة في بناء المساكن ومعالجة هموم الاهالي في هذا الصدد.

واعتبر الرئيس في هذا الاجتماع الاسكان من الاولويات الرئيسية للشعب، قائلاً: "ان الحكومة عازمة على تفعيل كافة قدرات الدولة في مجال الإسكان من أجل معالجة هموم الناس وخاصة الشباب، وتسهيل زواجهم".

واشار رئيسي ان بناء المساكن يجب ان يتم وفقاً لاحتياجات الناس في مختلف مناطق الدولة، قائلاً: "من الضروري بناء مساكن في المناطق الحضرية والريفية بناءً على تقييمات الخبراء للاحتياجات".

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