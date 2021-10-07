الأدميرال فدوي يصف التهديدات الإسرائيلية لإيران بالتراهات

ولفت نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن أفول الولايات المتحدة ليس كلاما إيرانيا فقط، بل بات أمرا مطروحا حتى في الداخل الأمريكي، مؤكداً أنها "لا تملك حتى الجرأة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران".

وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي فدوي حديث رئيس أركان جيش العدو عن استمرار العمليات العسكرية لتدمير قدرات إيران بالترهات.

ویذکر نقلاً عن قناة المسيرة أن الأدميرال فدوي قال، في تصريح للمسيرة، اليوم الأربعاء، إذا كانت الولايات المتحدة التي تشكل رأس الشياطين لم تستطع إركاع إيران طوال 42 عاما ولن تستطيع، فلن يأتي الكيان الإسرائيلي ليتحدث عن تدمير قدرات إيران.

ولفت نائب قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن أفول الولايات المتحدة ليس كلاما إيرانيا فقط، بل بات أمرا مطروحا حتى في الداخل الأمريكي، مؤكداً أنها "لا تملك حتى الجرأة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران".