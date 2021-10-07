الفيلم الايراني "الدفان" يحصد جائزتين في مهرجان كندا السينمائي

وسيتم عرض فيلم الدفان الاسبوع المقبل في مهرجان سينمائي إسباني ومهرجان بوفالو السينمائي الدولي الخامس عشر في الولايات المتحدة.

حصل الفيلم الايراني "الدفان" للمخرج كاظم ملائي، على جائزتي افضل فيلم وافضل سيناريو في المهرجان الدولي العاشر للافلام الخالية من العنف في كندا.

ویذکر ان فيلم "الدفان" صعد الى المهرجان السينمائي الدولي العاشر للأفلام الخالية من العنف في كندا وتمكن من الحصول على جائزتي أفضل فيلم وافضل سيناريو خلال هذا الحدث السينمائي.

وتم اقامة المهرجان عبر الإنترنت بعرض 44 فيلما من 28 بلدا في الفترة ما بين 23 سبتمبر/ايلول إلى 3 أكتوبر/تشرين 2021 وانتهى بالاعلان عن الفائزين.

وسيتم عرض فيلم الدفان الاسبوع المقبل في مهرجان سينمائي إسباني ومهرجان بوفالو السينمائي الدولي الخامس عشر في الولايات المتحدة.