رئيسي يعزي بوفاة عقيلة الامام موسى الصدر

ان نبأ رحيل اسوة الصبر والمقاومة المغفور لها السيدة الجليلة "بروين خليلي" عقيلة مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي وحركة امل "الامام موسى الصدر"، مدعاة لبالغ الحزن والاسى.

بعث رئيس الجمهورية آية الله سيد ابراهيم رئيسي ، رسالة عزاء لمناسبة وفاة السيدة الجليلة "بروين خليلي" عقيلة مؤسس "المجلس الاعلى الشيعي" و"حركة امل" في لبنان "الامام موسى الصدر".

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ، ان رسالة "اية الله رئيسي" بالمناسبة، جاءت على الشكل التالي :

بسم‌الله الرحمن الرحيم

انا لله و انا اليه راجعون

ان نبأ رحيل اسوة الصبر والمقاومة المغفور لها السيدة الجليلة "بروين خليلي" عقيلة مؤسس المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي وحركة امل "الامام موسى الصدر"، مدعاة لبالغ الحزن والاسى.

ان هذه السيدة المضحية ورفيقة الدرب الوفية للامام موسى الصدر، التي دأبت على المضي دوما في نهج بعلها والترويج له، انتقلت الى الدار الباقية بعد سنوات مديدة من الانتظار؛ مخلفة ذكرى طيبة وخالدة عنها.

اني اقدم بهذا المصاب، العزاء الى اسرتَي الصدر وخليلي الكريمتين؛ سائلا الباري تعالى ان يحشر المغفور لها في عليين ومع الصالحين، ويلهم ذويها الاعزاء جميعا الصبر والعافية.