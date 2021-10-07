بدوره اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا اللقاء على استئناف المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي.

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الاربعاء، في موسكو، نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال أمير عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، اتفقنا على توقيع اتفاقية لتكون خارطة طريق للعلاقات الثنائية، واضاف، نطمح لتنمية العلاقات التجارية كما هي على الصعيد السياسي، ناقشنا قضايا اقليمية وذات الاهتمام المشترك.

وناقش أمير عبداللهيان مع لافروف موضوع الأمن في افغانستان، وقال: نشعر بقلق من التطورات في منطقة جنوب القوقاز.

وأضاف أمير عبداللهيان: نحترم إرادة السوريين في تقرير مصيرهم الذي تمثل في الانتخابات الرئاسية،

وفي مؤتمر صحفي قال أمير عبداللهيان: لن نقبل بأي تغيير للحدود في جنوب القوقاز كما لن نقبل بأي تواجد للكيان الصهيوني على حدودنا.

ورفض أمير عبداللهيان مطالبة الوكالة الذرية بزيارة مفتشيها الى مجمع لانتاج أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج غرب طهران، وقال، ننتظر خطوات عملية من ادارة بايدن بشان الاتفاق النووي وليس مجرد رسائل.

واضاف امير عبداللهيان: خلال زيارتي الى نيويورك تلقيت رسالة بأن الرئيس بايدن لديه إرادة جدية لتنشيط ملف الاتفاق النووي، قائلا: ننتظر خطوات عملية من إدارة بايدن بشان الاتفاق النووي وليس مجرد رسائل

ونوه الى ان الجولة الجديدة من المحادثات الايرانية-السعودية قد بدأت والهدف منها اعادة العلاقات بين البلدين، قائلا، نأمل بالتوصل قريبا الى نقاط اتفاق بين ايران والسعودية.

وكان وزير الخارجية الإيرانية قد اعرب عن تقديره لبرقية التهنئة التي وجهها لافروف إليه وبرقية التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي بوتين إلى آية الله رئيسي، مضيفًا: ان العلاقة الوثيقة بين الرئيسين والمحادثات ووجودي في موسكو يؤكدان أن العلاقات بين البلدين متميزة واستراتيجية.

وتابع: ليس لدي شك في أنك ستوافقني على أنه يجب علينا اليوم تحقيق هدف باعتباره قفزة جادة في العلاقات بين البلدين.

واضاف وزير الخارجية الايراني: لدينا خبرة جيدة جدا في التعاون الإقليمي والدولي، لدينا مجموعة متنوعة من التعاون الثنائي واليوم سنجري المزيد من المحادثات من أجل التنمية الشاملة للتعاون بين البلدين.

واضاف: نعتقد أنه بموجب القانون الدولي يمكننا توسيع تعاوننا التجاري في جميع المجالات. واردف امير عبداللهيان: اليوم فرصة جيدة للغاية للحديث اليوم عن بعض التطورات الإقليمية والدولية وخاصة في جنوب القوقاز وأفغانستان واليمن.

واضاف: في سياسة الجوار للحكومة الجديدة تعتبر روسيا إحدى أولويات إيران الجادة.

بدوره اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا اللقاء على استئناف المفاوضات لاحياء الاتفاق النووي.

وتعد هذه الزيارة الاولى لوزير الخارجية الايراني الى موسكو بعد توليه منصب الخارجية.

وقد اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في تصريح ادلى به بحضور السفير الايراني في موسكو واعضاء السفارة ومدراء وكوادر المؤسسات الايرانية في روسيا بانه لو مضت المفاوضات النووية كما في الاعوام الماضية ويكون التفاوض من اجل التفاوض فقط فان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار اللازم في وقته المناسب في هذا الاطار، مشددا على ان الجولة الجديدة من المفاوضات يجب ان تعود بنتائج عملية وملموسة.