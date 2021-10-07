البطش: الانطلاق المتجددة لحركة الجهاد تؤكد ان الشعب مستمر في جهاده ومقاومته

قال القيادي فى حركة الجهاد الاسلامي، خالد البطش، ان الانطلاقة المتجددة للحركة انما تؤكد أن الشعب الفلسطيني مستمر في جهاده ومقاومته حتى نيل حقوقه وطرد المحتل الصهيوني.

وفي تصريح لتابناك على هامش المهرجان المركزي الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي، بمناسبة الذكرى الـ34 لانطلاقتها، أضاف البطش أن حركة الجهاد تؤكد على مواصلة مشروه الجهاد وحفظ وصايا الشهداء وكل قادة المقاومة، مشيرًا الى أننا اليوم نتواصل مع إرث طويل قده الشعب الفلسطيني نحيمه بسبوفنا وببنادقنا ومواقفنا الثابتة.

وشدد البطش على أن فلسطين كل فلسطين أرض عربية اسلامية لا تقبل القسمة لا بين بلدين ولا بين شعبين.